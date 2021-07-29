Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на 5 млрд долларов

Бывшая структура группы ЮКОС Yukos Capital сообщила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию в 5 млрд долларов в споре с Россией. Российские власти пока это не комментировали.

"Суд вынес окончательное решение, постановив, что Россия должна выплатить Yukos Capital ущерб в размере около 5 млрд долларов, включающий основную сумму и проценты вместе с затратами на судебные издержки", - говорится в заявлении базирующегося в Нидерландах фонда Yukos, которое цитирует ТАСС.

Решение принял международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге. Как следует из заявления, он посчитал, что Россия незаконно экспроприировала займы Yukos Capital, выданные материнской компании Yukos Oil, и "не дала совершиться правосудию в российских судах".

Как отмечает издание Law360, Yukos Capital выдала ЮКОСу два займа (на 3 млрд долларов и на 350 млн долларов), которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании.

РБК пишет, что данный процесс был инициирован в 2013 году и изначально Yukos Capital требовала взыскать с России 13 млрд долларов.

Это дело, как указывает издание, рассматривали отдельно от основного международного дела ЮКОСа, по которому в 2014 году арбитраж в Гааге постановил, что Россия незаконно национализировала нефтяную компанию и должна выплатить ее бывшим акционерам 50 млрд долларов (с процентами - почти 60 млрд).

В феврале 2020 года это решение подтвердил апелляционный суд. Россия подала жалобу в Верховный суд Нидерландов, но не смогла убедить его приостановить исполнение решения арбитража.

В декабре 2020 года Конституционный суд России принял определение, в котором фактически разрешил властям не исполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате компенсации по делу ЮКОСа.

Закон, позволяющий Конституционному суду признавать неисполнимыми решения международных судов, президент Владимир Путин подписал в 2015 году. В 2020 году это право было закреплено в обновленной Конституции.

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