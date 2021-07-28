К главному редактору The Insider Роману Доброхотову пришли с обыском

The Insider

Роман Доброхотов Foto: кадр "Delfi Главное"

В Москве к главному редактору The Insider Роману Доброхотову пришли с обыском. Об этом Роман успел сообщить в твиттере. Его жена позвонила на горячую линию «ОВД-Инфо». На помощь к Роману выехала адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко, сообщает The Insider.

Полиция явилась около половины восьмого утра. С чем связан обыск, неизвестно. 23 июля Минюст РФ включил The Insider в реестр СМИ — «иностранных агентов». Поводом для обысков могло стать дело о клевете по заявлению голландского журналиста Максимилиана Бернардуса Вилем Ван дер Верффа. The Insider выяснил, что Вилем Ван дер Верфф сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing в Донбассе. 26 апреля московская полиция возбудила уголовное дело по ст.128.1 УК РФ «Клевета». Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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