Чистая прибыль Tesla за квартал впервые превысила 1 млрд долларов

Чистая прибыль компании Tesla с апреля по июнь 2021 года составила более миллиарда долларов. За этот же период фирма Илона Маска произвела рекордное количество электромобилей.

Чистая прибыль американского производителя электромобилей Tesla за один квартал впервые превысила миллиард долларов. Сумму в 1,14 млрд долларов (в пересчете - 966 млн евро) компания заработала с 1 апреля по 30 июня, говорится в отчете Tesla, опубликованном в понедельник, 26 июля. Это примерно в 10 раз превышает прибыль Tesla во втором квартале прошлого года. Выручка компании за второй квартал 2021 года удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 12 миллиардов долларов (10,1 млрд евро).

Tesla выпустила рекордное число электромобилей за квартал

Кроме того, во втором квартале фирма Илона Маска достигла рекордных показателей по количеству произведенных и поставленных электромобилей. Компания поставила заказчикам 201 304 машины и произвела 206 421 - больше, чем когда-либо за один квартал с момента основания Tesla в 2003 году.

В компании также сообщили об успехах в строительстве гигафабрики в муниципалитете Грюнхайде недалеко от Берлина и еще одного завода в американском штате Техас. Планируется, что первые электрокары Model Y сойдут с конвейера этих заводов уже в текущем году.

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