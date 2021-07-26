Во Франции одобрили ужесточение мер по борьбе с пандемией

Национальное собрание — нижняя палата парламента Франции — поддержала предложенный правительством законопроект, который предусматривает ужесточение мер по борьбе с пандемией. За текст документа вечером в воскресенье, 25 июля, проголосовали 156 депутатов, против — 60, еще 14 воздержались.

Таким образом французский законодательный орган дал зеленый свет обязательной вакцинации медработников и расширил действие так называемых "санитарных пропусков". Эта мера подразумевает, что посещение ресторанов и посадка на поезда дальнего следования будут разрешены только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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Изменения одобрены — несмотря на то, что в выходные сотни тысяч людей по всей Франции выступали против ужесточения ограничений.

Законодатели пришли к компромиссному варианту





Окончательный вариант закона обсуждался в течение нескольких дней. После ряда поправок к первоначальному законопроекту члены Национального собрания и Сената по итогам четырехчасового заседания 25 июля согласовали компромиссный текст.

Он предусматривает обязательную вакцинацию от коронавируса для медработников, других сотрудников сферы здравоохранения, спасательных служб, а также пожарных. Однако, в отличие от озвучивавшихся ранее предложений правительства, отказникам от прививки среди этих категорий лиц грозит не увольнение, а только приостановка выплаты заработной платы.

Результаты теста при посадке на поезд дальнего следования начнут требовать в августе



С августа для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования потребуется предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции сходные правила вступили в силу 21 июля: вход разрешается лишь привитым, переболевшим COVID-19 либо предъявившим негативный тест. От непременного тестирования освобождены несовершеннолетние. Наличие "санитарных пропусков", однако, не является необходимым для посещения уличных секций ресторанов.

На улицы во Франции вышли более 160 тыс. человек





В субботу, 24 июля, более 160 тыс. вышли на улицы во Франции с протестами против ужесточения ограничений. В Париже демонстранты призывали к отставке президента Эмманюэля Макрона, которого митингующие, в частности, называли "тираном".

Между тем, как отмечает агентство AFP, протестующие не представляют всего населения страны. Как свидетельствовали результаты опроса социологического института Elabe ("Элабе") от 13 июля, 76 процентов респондентов высказывались за обязательную вакцинацию медицинских работников. Большинство из принявших участие в исследовании одобрили и расширение действия "санитарных пропусков". Население Франции превышает 67 млн.

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