Пассажиров рейса Ryanair разыскивают для подачи коллективного иска против Лукашенко

Группа волонтеров из Германии разыскивает пассажиров перехваченного белорусскими властями рейса FR 4978 компании Ryanair. В сообщении, распространившемся по социальным сетям, говорится, что готовится иск против Александра Лукашенко.

“Бесплатно предоставим одного из лучших адвокатов в мире по воздушному праву. Возможна выплата компенсации по приговору суда”, — говорится в сообщении.

Портал Znak.com связался с авторами обращения, чтобы узнать подробности затеи. “О волонтерах могу сказать только, что это довольно сильная команда умных людей. От медиков и пенсионеров до руководителей фирм и профессоров. К сожалению, у многих из них есть родственники в Беларуси, а некоторые и сами иногда туда ездят как по личным делам, так и в рамках других проектов, направленных против режима. Поэтому раскрывать кого-то я не могу. Это сразу приведет к захвату их или их родственников в заложники”, — говорит наш собеседник.

Имя адвоката также пока не разглашается, он попросил не публиковать его до подачи иска. “На данном этапе всю работу он ведет бесплатно. Возможно, он получит какой-то процент от компенсации, но для участников никаких расходов по процессу не будет”, — объясняет представитель инициативной группы.

Рассылку стали делать недавно, поэтому пока что на объявление никто не откликнулся. “О размерах компенсации говорить пока сложно, это будет зависеть от страны, в которой будет идти процесс. В любом случае речь идет о больших суммах, так как посадка самолета была связана с угрозой для жизни людей”, — говорит наш собеседник. По его словам, “в успехе сомневаться не приходится”, поскольку суд всегда стоит на стороне пассажиров.

Пассажирам предлагают обращаться в Telegram по адресам: @antonwm или в чат-бот @belarusy_zarubezhja_bot.

23 мая в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. В аэропорту заявили, что самолет совершил посадку после сообщения о минировании, которое, как позже выяснилось, оказалось ложным. Для сопровождения лайнера в воздух поднимали истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров был журналист, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали. По информации ряда СМИ, команду о посадке самолета дал лично Александр Лукашенко.

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