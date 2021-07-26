СМИ узнали детали о новых санкциях США в отношении Беларуси

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении Беларуси и ее правителя Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров с экс-кандидатом в президенты Беларуси, одним из лидеров оппозиции Светланой Тихановской в Вашингтоне.

U.S. officials are considering new sanctions against Belarus following a visit by Sviatlana Tsikhanouskaya, a dissident leader https://t.co/BlxDZEgZ1f

— WSJ Politics (@WSJPolitics) July 25, 2021



В ходе визита Тихановская 19 и 20 июля встретилась с двумя ключевыми помощниками Байдена по вопросам внешней политики — советником по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Глава государства на переговорах не присутствовал.



Под новые санкции могут подпасть калийный и нефтяной секторы

По данным WSJ, новые санкции будут дополнять штрафные меры, введенные Соединенными Штатами ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Лукашенко. На ужесточении санкционного режима настаивала Тихановская.

По утверждению помощника лидера белорусской оппозиции Франака Вечерко, сотрудники Госдепартамента США дали понять, что новый раунд ограничительных мер может быть направлен на белорусский калийный и нефтяной секторы. Тихановская на встрече констатировала, что эти отрасли близки к Лукашенко и являются важной составляющей экономики Беларуси. Конкретных сроков, а также на кого именно будут нацелены новые штрафные меры, американская администрация пока не уточнила.

Белый дом заявил о готовности привлечь режим Лукашенко к ответственности

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн по итогам встречи Салливана с Тихановской 20 июля обнародовала заявление, в котором анонсировались новые санкционные шаги и говорилось о намерении Белого дома привлечь режим Лукашенко к ответственности. Белорусский правитель должен немедленно освободить всех политзаключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого — проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением" Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указывалось в заявлении.

Вашингтон в конце июня расширил санкционный режим по Беларуси

Вашингтон в конце июня расширил санкции в отношении властей Беларуси. Под ограничительные меры подпали 16 физических лиц, а также пять ведомств и организаций — Комитет государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренние войска МВД, УВД Брестского облисполкома, а также центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщило министерство финансов (департамент казначейства) США.

В перечень физических лиц были включены пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Кроме того, под санкции подпали генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. В список были занесены начальник милиции Бреста Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний.

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