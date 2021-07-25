"Газпром": не предлагали Украине покупать российский газ

В "Газпроме" отреагировали на слова главы правления "Нафтогаза Украины", прокомментировавшего условия транзита газа из России.

Россия не предлагала Украине закупать российский газ в обмен на продолжение транзита топлива. Об этом сообщили в субботу, 24 июля, в пресс-службе российской энергокомпании "Газпром". Комментарий последовал в связи с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ", - указали в пресс-службе. Там подчеркнули, что слова главы правления "Газпрома" Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран ЕС, "в первую очередь - немецким". Речь шла, в частности, о транзите газа через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок компаниями ЕС - на фоне декарбонизации в Европейском Союзе, отметили в "Газпроме".

Глава "Нафтогаза Украины": Киев не будет доплачивать Москве

Глава "Нафтогаза Украины" Витренко говорил ранее в эфире телеканала "Украина 24", что такое "продолжение транзита, когда Украина еще должна доплачивать России", не представляется целесообразным. "Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны", - подчеркивал он.

Миллер - об условиях увеличения объема транзита

Заявление Юрия Витренко последовало за комментарием Алексея Миллера. Тот, в частности, отмечал, что "Газпром" готов "даже увеличить объемы транзита через Украину", если масштабы новых закупок российского газа по украинскому маршруту будут суммарно выше текущих транзитных обязательств. При этом Миллер подчеркивал, что вопросы новых объемов закупок "должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Сделка Германии и США по "Северному потоку - 2"

Ранее, 21 июля, стало известно о соглашении Германии с США по урегулированию конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". В рамках сделки Германия обязалась принять меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины либо агрессии РФ в отношении Киева. Эти меры будут, в частности, направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. США и Германия также обязались использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, - на 10 лет.

Кроме того, ФРГ предоставит Киеву дополнительную финансовую помощь в размере более 200 млн евро. Около 70 млн евро будет направлено на реализацию двусторонних проектов в сфере энергетики. США и Германия также создадут фонд объемом не менее одного миллиарда долларов. В его задачи будет входить вложение средств в переход Украины на возобновляемые источники энергии и повышение энергетической безопасности. Наконец, Берлин должен направить усилия на достижение договоренности в ЕС об инвестициях в украинский энергетический сектор до 1,77 млрд долларов в период до 2027 года.

ФРГ будет соблюдать условия Третьего энергопакета ЕС

Одновременно Германия гарантировала, что будет в полной мере соблюдать параметры Третьего энергетического пакета ЕС в ситуации с "Северным потоком - 2". "Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины, Центральной и Восточной Европы, в частности, поддерживаем ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС. Они касаются диверсификации и безопасности поставок", - говорилось в совместном заявлении Вашингтона и Берлина.

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