Совбез ООН осудил поддержку Эрдоганом открытия города-призрака на Кипре

В Совете Безопасности ООН отметили, что любые попытки заселить Варошу новыми жителями "недопустимы". Турцию призвали придерживаться предыдущих резолюций Совбеза по Кипру.

Совет Безопасности ООН осудил поддержку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решения самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) частично открыть курортный район Вароша в Фамагусте, который после турецкой оккупации и раздела острова на две части более 45 лет назад был разграблен и закрыт для посещения. Соответствующее заявление от лица Франции, председательствующей в данном международном органе в этом месяце, обнародовано в пятницу, 23 июля.Оно было поддержано единогласно.

В Совбезе призвали лидеров Турции и турок-киприотов "к немедленному отказу от данного курса и к отмене всех шагов, предпринятых в отношении Вароши с октября 2020 года". Любые попытки заселить город "недопустимы", кроме того, эти односторонние действия противоречат предыдущим резолюциям и заявлениям Совбеза, подчеркивается в заявлении.

В Совете напомнили о необходимости передачи Вароши под управление ООН, а также соблюдения свободы передвижения вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Совбез подтвердил приверженность двухобщинному решению

Совбез подтвердил свою приверженность "прочному, всеобъемлющему и справедливому урегулированию" в соответствии с пожеланиями кипрского народа и на основе "двухобщинной, двухзональной федерации при их политическом равенстве".

Ранее, 20 июля, лидер непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил на параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрской Фамагусте будет демилитаризована и выделена в пользование греков-киприотов. По словам Татара, военная зона в закрытой части Вароши будет упразднена. При этом те, кто обратится в комиссию по недвижимости, будет иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше.

Воссоединение острова может быть отложено на неопределенное время

Эрдоган в годовщину турецкого вторжения 1974 года, которое привело к разделу острова, объявил, что поддерживает решение открыть и отстроить город-призрак Варошу, ранее преимущественно заселенный греками-киприотами.

Как при этом отметил ряд комментаторов, если эта цель будет достигнута, то воссоединение острова будет отложено на неопределенное время, а Турция в итоге сможет сохранить свою базу в восточном Средиземноморье.

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