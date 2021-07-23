Instagram заблокировал аккаунт издания "Проект" через два дня после его признания в России "нежелательной организацией"

Социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт издания «Проект». (власти РФ внесли эту организацию в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Проекта» Роман Баданин. (внесен(а) властями РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) По его словам, это произошло через два дня после того, как Генпрокуратура России признала издание «нежелательной организацией».

На странице «Проекта» в Instagram в настоящее время опубликовано сообщение о том, что «эта страница недоступна». Блокировка мотивировалась неким «нарушением норм сообщества», уточнил Баданин. «В чем заключалось нарушение, кто пожаловался и на что, Instagram ответа не дает», — написал он.

Издание «Проект» и его юридическое лицо Project Media, Inc. («Проект Медиа») были признаны «нежелательной организацией» 15 июля.

Журналисты издания, в том числе Баданин, а также Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова были внесены в список СМИ-«иностранных агентов». Также в список «иностранных агентов» попали главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также журналист «Радио Свобода» (власти РФ внесли эту организацию в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) Елизавета Маетная.

29 июня сообщалось, что у Баданина, а также у журналистов «Проекта» Марии Жолобовой и Михаила Рубина прошли обыски. Обыски проводились по уголовному делу о клевете, которое было возбуждено в 2017 году после выхода расследования «Дождя», главредом которого ранее был Баданин, о бизнесмене Илье Трабере.

Однако сам журналист выражал уверенность, что дело Трабера стало предлогом для репрессий в отношении редакции «Проекта». В день их проведения издание опубликовало расследование о собственности семьи главы МВД Владимира Колокольцева.

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