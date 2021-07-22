Меркель: Германии важно сохранить транзит газа через Украину

В беседе с журналистами канцлер ФРГ допустила введение новых санкций против Кремля, если транзит газа через Украину окажется под угрозой.

Германия допускает введение новых санкций против России, если Кремль будет использовать газопровод "Северный поток - 2" для давления на Киев и статус Украины как транзитной страны окажется под угрозой. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на традиционной так называемой "летней пресс-конференции" в четверг, 22 июля, в Берлине. "Мы не являемся абсолютно беззащитными", - подчеркнула глава германского правительства.

Отвечая на вопросы журналистов, она назвала договоренность между ФРГ и США по строительству газопровода "хорошим шагом", который потребовал от обеих сторон готовности к компромиссам, а также напомнила об обещаниях Москвы не использовать энергоресурсы в качестве оружия.

Меркель - о необходимости диалога с Москвой

В то же время Ангела Меркель подчеркнула, что Берлину необходимо поддерживать диалог с руководством РФ, несмотря на многочисленные конфликты с Москвой. "Думаю, нам всегда следует быть заинтересованными в диалоге с Россией, в том числе в ситуациях, когда ценности, на которых мы основываем свои политические действия, существенно различаются", - отметила канцлер ФРГ, упомянув в связи с этим судьбу неправительственных организаций в РФ, а также конфликт на востоке Украины.

Комментируя разные позиции Германии и восточноевропейских стран в вопросе строительства "Северного потока - 2", Меркель заявила, что соглашение между Берлином и Вашингтоном не привело к устранению различий, но и не усугубило их.

Киев отрицает причастность к подготовке соглашения по "СП - 2"

Между тем в Киеве сообщили, что украинская сторона не приобщалась к переговорам и согласованию пакета договоренностей США и Германии по проекту газопровода "Северный поток - 2", однако продолжает диалог со всеми своими партнерами "в видении путей уменьшения ключевых энергетических угроз со стороны РФ и усиления энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом".

"Нет сомнений, что единственным "выгодоприобретателем" кризиса в нашем регионе является Россия", - заявил 22 июля официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, добавив, что Киев призывает США и Германию "ответственно отнестись к нейтрализации угроз "Северного потока - 2".

Ранее в Госдепе США сообщили, что перед подписанием соглашения с Германией по "Северному потоку - 2" Вашингтон взаимодействовал с Киевом и включил идеи Украины в это заявление.

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