YouTube заблокировал расследование ФБК о главе Ростуризма

Видео заблокировано по жалобе на нарушение авторских прав, поданной блогером, которая брала интервью у Зарины Догузовой. По поводу того, о каких именно кадрах идет речь, ФБК разбирается.

YouTube заблокировал видео с расследованием Фонда борьбы с коррупцией о главе Ростуризма Зарине Догузовой. На этот шаг видеохостинг пошел после жалобы некоей Надежды Стрелец "о нарушении авторских прав", сообщает в среду, 21 июля, "МБХ медиа".

Судя по всему, пишет издание, речь идет о YouTube-блогере с 300 тысячами подписчиков, которая несколько месяцев назад выпустила на своем канале интервью с Догузовой. Сама Стрелец от комментариев информации на запрос "МБХ медиа" отказалась.

Данные о квартире Догузовой засекречены

Как сообщил "МБХ медиа" сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, в настоящее время в ФБК разбираются по поводу того, из-за каких именно кадров заблокировано расследование.

В расследовании о главе Ростуризма ФБК, опубликованном 6 июля, утверждается, что Зарина Догузова в 2019 году получила квартиру площадью 105 квадратных метров на Садовнической набережной как "одинокая девушка без детей", нуждающаяся в социальном жилье. Рыночную стоимость апартаментов ФБК оценивает в 60 млн рублей. При этом в государственном реестре недвижимости данные о квартире засекретили без указания причин.

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