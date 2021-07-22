Режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте

В одном из выступлений 1998 года японский комик Кэнтаро Кобаяси, являвшийся режиссером церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио, предлагал "поиграть в Холокост".

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио, артист комедийного жанра Кэнтаро Кобаяси был уволен после того, как в интернете начали курсировать записи его выступлений 1998 года, в которых он иронизирует над Холокостом. Об увольнении Кобаяси сообщил организационный комитет Олимпиады в четверг, 22 июля, - накануне открытия Игр.

"Выяснилось, что в прошлом во время своих выступлений Кобаяси насмехался над трагическим эпизодом истории", - пояснила решение организационного комитета Олимпийских игр в Токио его глава Сэйко Хасимото. Она добавила, что Кобаяси извинился за свои слова и подал в отставку по собственному желанию. "Как отметили многие, мои высказывания были действительно совершенно неуместными. Я раскаиваюсь и приношу глубочайшие извинения", - процитировала Хасимото заявление режиссера.

На появившейся недавно в Сети видеозаписи выступления 1998 года Кэнтаро Кобаяси разбрасывает бумажные фигурки человечков и предлагает "поиграть в Холокост".

Тремя днями ранее, 19 июля, прошение об отставке с должности композитора церемонии открытия Олимпиады подал 52-летний японский музыкант Кэйго Оямада. Решение Оямады было связано с появлением в СМИ цитат из его интервью 1994 года, в котором он без заметного раскаяния рассказывает, как в школьные годы издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями.

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