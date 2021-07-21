Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"

По данным Bloomberg, во время визита Меркель в США была достигнута договоренность об ответных мерах Германии на тот случай, если Россия будет использовать энергоносители в качестве оружия против Киева.

По данным агентства Bloomberg, Соединенные Штаты и Германия близки к заключению соглашения по проблеме вокруг завершения строительства газопровода"Северный поток - 2" (СП-2). Если Россия попытается использовать поставки энергоносителей в качестве оружия против Украины, Берлин будет готов ввести санкции или принять другие ответные меры. Это будет означать уступку канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая до сих пор воздерживалась от независимых шагов против Кремля, пишет Bloomberg во вторник, 20 июня, со ссылкой на проект соглашения Вашингтона и Берлина.

При этом Берлин не только примет такие меры, но и будет настаивать на реакции на уровне ЕС, указывает далее агентство. В числе прочего ответные меры могут включать ограничение российского экспорта энергоносителей. Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на неназванного высокопоставленного представителя администрации США, было намеренно решено сделать формулировки расплывчатыми, чтобы не предоставлять Москве схему своего ответа на ее злонамеренные действия.

Инвестиции в зеленую энергетику Украины и продление договора о транзите

Кроме того, в проекте соглашения предусмотрены инвестиции в размере до 1 млрд долларов в так называемый зеленый фонд, целью которого станет помощь Украине в переходе на возобновляемые источники энергии. При этом Германия обязуется внести в этот фонд первоначальные 175 млн долларов, указывается далее. Кроме того, ФРГ назначит спецпосланника для поддержки двусторонних энергетических проектов с Украиной, на эти цели будет направлено еще 70 млн долларов.

Помимо этого, Берлин будет обязан использовать рычаги воздействия с целью продления соглашения о транзите газа между РФ и Украиной еще на 10 лет после его истечения в 2024 году, пишет далее агентство. Как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни, перед намеченным визитом в США президента Украины Владимира Зеленского.

Соглашение достигнуто во время визита Меркель в США

По данным Bloomberg, прогресс в переговорах между США и Германией по данной проблеме был достигнут после продолжавшихся несколько месяцев переговоров и визита Меркель в Вашингтон на прошлой неделе. При этом президент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что выразил свои опасения по поводу проекта "Северный поток - 2" на встрече с Меркель, и они сошлись во мнениях о недопустимости использования энергоносителей для давления на другие страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!