В России случайно рассекретили масштабы эпидемии ковида: данные в пять раз выше официальных совместное расследование "Медузы", "Медиазоны" и "Холода"

Всего три недели в московских ресторанах не обслуживали посетителей без QR-кодов. Получить их могли не только вакцинированные, но и переболевшие люди, а также обладатели свежего отрицательного ПЦР-теста. При этом в QR-кодах с сертификатами, которые начали приходить россиянам, оказались зашифрованы статистические показатели из федеральных реестров. Изучая выданные «Госуслугами» сертификаты, «Медуза», «Холод» и «Медиазона» обнаружили, что в реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей. Это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 22 июня сообщил, что через неделю в рестораны и кафе будут пускать посетителей только с QR-кодами. Получить их через московский портал госуслуг mos.ru могли те москвичи, кто вакцинировался, переболел ковидом в последние полгода или сдал отрицательный ПЦР-тест.

Мера не планировалась как кратковременная, и она не оставляла шансов попасть в рестораны немосквичам, поэтому для них аналогичная система присвоения QR-кодов чуть позже была реализована через федеральный портал «Госуслуг»; и если московский сайт начал выдавать коды 28 июня, то «Госуслуги» — только с 1 июля.

Замминистра цифрового развития России Олег Качанов объяснял 24 июня эту задержку тем, что потребуется интеграция «Госуслуг» с базами Минздрава. «Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… У нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы их [QR-коды] получим», — сказал чиновник в интервью «России 24».

Названное Качановым число переболевших — около девяти миллионов — стало сенсацией, ведь, судя по данным оперштаба на тот же самый день — 24 июня, — коронавирусом переболели чуть менее пяти миллионов россиян. Однако, как выяснили журналисты трех изданий, чиновник не завысил, а даже занизил это число.

На слова Качанова и их расхождение с официальной статистикой обратил внимание исследователь статистических аномалий физик Сергей Шпилькин, изучающий показатели вакцинации. И вскоре он выдвинул гипотезу, что реальное количество переболевших можно оценить, отталкиваясь от номеров сертификатов «Госуслуг» с QR-кодом — раз уж они как-то связаны с федеральным регистром по ковиду.

Уникальный номер

Читательница «Медиазоны» из Москвы заразилась коронавирусом в конце марта, но переболела легко и в течение двух недель уже получила отрицательный ПЦР-тест. Три месяца спустя приложение «Госуслуги» прислало ей уведомление о «сертификате иммунизации после болезни COVID-19» и QR-код для посещения московских ресторанов.

На самом деле этот код представляет собой обычную гиперссылку, которая ведет в специальный раздел сайта «Госуслуг». Открыв эту ссылку, сотрудник ресторана должен убедиться, что посетителю можно находиться в помещении ресторана. А если открыть ссылку на компьютере и посмотреть код страницы, видно, что номер сертификата обозначен аббревиатурой УНРЗ (unrz). Это — «Уникальный номер регистровой записи», такой термин используется во многих регистрах Минздрава — такое же обозначение есть и на странице с кодом сертификата о вакцинации.

На следующий день после выступления замминистра Качанова об интеграции с регистром заболевших, 25 июня, описание схемы загрузки данных «из регистра COVID» появилось в ситуационном центре Минцифры и на техническом портале. Помимо других данных, из регистра должен передаваться и 15-значный номер УНРЗ.

Можно ли увидеть этот номер в сертификате переболевшего? Журналисты «Медузы», «Холода» и «Медиазоны» выяснили, что да.

Номер сертификата о перенесенной болезни состоит из 16 цифр: это восьмерка, двузначный код региона и единица (эта цифра во всех проверенных нами сертификатах одинаковая и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств); следующие четыре цифры — месяц и год; а вот последние восемь цифр — уникальный номер переболевшего.

Этот же формат (только без восьмерки в начале, то есть 15-значный) используется при формировании УНРЗ в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией. Когда данные о заболевшем впервые сохраняются в регистре, ему присваивается УНРЗ — этот момент показан в обучающем видео Минздрава. Видимо, в тот же момент назначается и дата, закодированная в УНРЗ, которая потом попадает и в номер сертификата. Ведь у читательницы «Медиазоны», выздоровевшей в апреле, в номере сертификата на месте даты значится 0321 — а диагноз ей поставили именно в марте.

Получается, что при создании сертификата для переболевшего портал «Госуслуг» просто берет его номер из Федерального регистра и добавляет к нему первую восьмерку (а сертификаты о прививке начинаются с цифры 9). Об этом свидетельствует версия сертификата в специализированном формате JSON, которую можно также скачать с «Госуслуг»: там есть 15-значное поле unrz и 16-значный unrzFull — с восьмеркой спереди, как у номера сертификата.

Но поскольку УНРЗ в Федеральном регистре формируется при регистрации заболевания (и потом попадает в сертификат для выздоровевшего), выходит, что последние восемь цифр в сертификате — это порядковый номер заболевшего человека.

Собеседник «Медузы» в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания УНРЗ для каждого пациента.

125 тысяч новых случаев в день

Несколько десятков номеров сертификатов и дат выздоровления, которые собрал у добровольцев Сергей Шпилькин, позволили оценить реальные масштабы эпидемии за последние полгода — более «старые» номера на «Госуслугах» недоступны, так как QR-код для переболевшего формируется только за предыдущие полгода. Зато самый последний из присланных сертификатов — от человека, выздоровевшего в конце июня 2021 года, — имеет порядковый номер 27 миллионов 300 тысяч. Источник «Медузы» в одном из федеральных ведомств, знакомый с работой Федерального регистра, на вопрос о том, соответствует ли эта цифра количеству записей в регистре, ответил: «Так и есть».

Сейчас, как выяснили журналисты «Медузы», порядковые номера сертификатов «Госуслуг» для переболевших уже превышают 29 миллионов. Это почти в пять раз больше, чем официально зарегистрированное за время пандемии число больных в стране — шесть миллионов.

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