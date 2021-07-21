Россия: главу ГИБДД и его подчиненных задержали по делу о взятках

Начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю России Алексея Сафонова задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере организованной группой. В рамках дела проведено более 80 обысков, во время которых изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили.

По версии следствия, полковник полиции Алексей Сафонов, возглавлявший региональное управление ГИБДД с 2012 года, руководил организованной группой, получавшей взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Полковнику грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности в течение 15 лет.

По версии следствия, участники организованной группы под руководством Сафонова на протяжении нескольких лет за деньги выписывали поддельные пропуска на перевозку зерна и строительных материалов.

"Указанные пропуска позволяли владельцам автотранспорта беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства по территории Ставропольского края, в том числе через стационарные и передвижные посты ГИБДД", - говорится в сообщении СКР.



По данным ведомства, уголовное дело было возбуждено по факту получения офицерами полиции взятки на сумму более 19 млн рублей.

После задержания руководителя дорожной полиции Ставрополья и его подчиненных министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил главу краевого управления МВД генерал-майора полиции Сергея Щеткина.

"Задержана практически вся верхушка УГИБДД"

Вместе с Сафоновым задержали еще шесть участников группы, заявили в СКР. Среди них - экс-начальник отдела ставропольского управления ГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ведомства Виталий Мельчиков, а также четверо гражданских лиц. Следствие планирует ходатайствовать в суде об их аресте, добавили в ведомстве.

Однако по данным депутата Госдумы от "Единой России" Александра Хинштейна, который первым сообщил об уголовном деле, задержания были более массовыми.

"Спецоперация ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым - более 35 сотрудников", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п., - добавил депутат, - По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком".

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что всего в рамках дела задержаны 32 человека, включая Сафонова.

СК сообщил, что в рамках дела были проведены обыски дома у подозреваемых, а также в подразделениях ГИБДД, офисах транспортных организаций и по другим адресам. Всего, по данным ведомства, силовики провели более 80 обысков, во время которых были изъяты крупные суммы наличных денежных средств и дорогие автомобили.

Хинштейн также опубликовал в своем телеграм-канале фото из дома Сафонова и части изъятых денежных средств.

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