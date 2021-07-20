На временного президента Мали совершено вооруженное нападение

По данным AFP, на Ассими Гоиту в мечети Бамако напали двое мужчин, один из них - с ножом.

Двое вооруженных людей, в том числе один с ножом, напали на временного президента Мали Ассими Гоиту в Большой мечети столицы - Бамако. Об этом во вторник, 20 июля, сообщило агентство AFP. Официального подтверждения информации от представителей временного лидера пока не поступило.

По сведениям AFP, нападение произошло во время молитвы по случаю мусульманского праздника жертвоприношения. Журналист агентства сообщил, что Гоиту увели с места происшествия. Пока не ясно, получил ли он ранения.

В свою очередь занимающий пост главы министерства по делам религии Мамаду Коне сообщил, что мужчина "пытался убить президента ножом", но был задержан.

Тем временем глава Большой мечети Латус Туре сказал, что нападавший бросился на президента, но ранил другого человека.

Гоита принес присягу в июне

Временным президентом республики 21 сентября 2020 года был назначен бывший министр обороны Мали Ба Ндао. Решение было принято после заседания коллегии выборщиков и консультаций между военными и представителями общественных и политических движений Мали. Позднее, 26 мая, он объявил об отставке, его место занял вице-президент Ассими Гоита. Тот принес присягу 7 июня.

Временный президент должен осуществить в течение ближайших 18 месяцев переход Мали к гражданскому правлению и провести парламентские и президентские выборы.

Занимавшего пост президента Мали отстранили от власти

Занимавший пост президента Мали Ибрагим Бубакар Кейта был отстранен в августе 2020 года от власти военной хунтой, назвавшей себя Национальным комитетом спасения народа. Она утверждала, что решила действовать, чтобы не допустить дальнейшего погружения страны в хаос.

Между тем, как отмечало агентство Reuters, мятеж вверг Мали в еще более глубокий кризис на фоне продолжающейся борьбы с джихадистами и массовых протестов.

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