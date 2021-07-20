"МБХ медиа" рассказало о секретной стройке на 20-50 млрд рублей возле резиденции Путина в Ново-Огарево

В Подмосковье проходит масштабная стройка рядом с резиденцией президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, стоимость которой может оцениваться в 20-50 миллиардов рублей. Там расположен мост, ведущий через Москва-реку к резиденции, «гостевой дом», больница и пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой площадкой. Об этом говорится в расследовании «МБХ медиа».

Согласно кадастровым данным, территория поля, со стороны которого начали строить мост к резиденции, принадлежит Российской Федерации, а ее общая площадь составляет 197,58 гектаров. Ее рыночная стоимость оценивается в 92,2 миллиарда рублей. На противоположной стороне находятся пристань Федеральной службы охраны (ФСО) и резиденция «Ново-Огарево».

Непосредственная стройка ведется на участке в 8,7 гектара, который весной 2020 года был отмежеван по заказу ФСО и находится в ее пользовании.

Подготовка к строительству моста началась летом 2020 года, утверждается в расследовании. В январе 2021 года на берегу стали собирать рельсы для строительного крана, к июню строители перекрыли реку мостом, укрепили берег реки, а территорию возле поля огородили забором. Как отмечает издание, строительство, судя по всему, уже подошло к концу.

У въезда на стройку висит предупреждение о то, что «вход со смартфонами на территорию объекта запрещен», говорится в расследовании. Охранники не пустили журналиста издания на территорию стройки, отметив, что информация о ней «закрытая», и «здесь нельзя находиться».

В расследовании утверждается, что на правой стороне, куда выходит мост, ведется строительство на площади около 107 тысяч квадратных метров. Там, по данным издания, расположен четырехэтажный «гостевой дом» площадью четыре тысячи квадратных метров, а также пятиэтажный спортивный комплекс с ледовой площадкой и подземным тоннелем, а также лечебно-оздоровительный комплекс. По словам инженеров, больница будет оборудована современной техникой, а палаты рассчитаны на «непростых пациентов». «Там и палаты, и кабинеты гигантские. В районной поликлинике такого не увидишь, это прямо высший класс», — рассказал один из собеседников издания.

Один из инженеров, работающих на объекте, рассказал, что расположенный на нем подземный тоннель в спорткомплексе должен связать его с резиденцией Путина. Сотрудники одного из подрядчиков оценили стоимость стройки в несколько десятков миллиардов рублей. Другой работник считает, что работы обойдутся в 20-50 миллиардов рублей. «Нужно связать два холма, построить новый комплекс зданий и, наконец, соединить комплекс с соседним берегом», — отметил один из источников.

Доцент кафедры МАДИ «Мосты, тоннели и строительные конструкции» Алексей Агеев считает, что стоимость такого моста при длине в 60 метров и ширине в 12 метров может превышать 200 миллионов рублей. Еще один инженер-строитель подтвердил, что «подобные мосты в две полосы и с тротуаром начинаются от 180-200 миллионов рублей».

При этом изданию не удалось обнаружить контрактов между подрядчиками этих объектов и ФСО или Управделами президента. Для кого на территории рядом с «Ново-Огарево» построены гостевой комплекс, ледовая арена и больница, неизвестно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос издания пока не ответил.

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