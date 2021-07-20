Светлана Тихановская встретилась с госсекретарем США

В США лидер белорусской оппозиции призвала принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество Беларуси и усилить давление на режим Лукашенко.

Находящаяся с визитом в США лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провела в понедельник, 19 июля, переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле. Об этом сообщили в телеграм-канале Тихановской.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС", - указывается в сообщении.

Together with @SecBlinken, @UnderSecStateP, @derekchollet, & @USAmbBelarus, we discussed further joint actions on the international arena, how to make Belarus Democracy Act more effective, provide emergency support for free media in Belarus after the regime's crackdown on them. pic.twitter.com/FUfxmN3cMk — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 19, 2021

Представитель Госдепартамента: Мы счастливы поддержать белорусский народ

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил на брифинге, что в ходе встречи стороны обсудили "продолжающиеся репрессии, жестокие преследования со стороны белорусского режима", а также "какие шаги должен сделать режим Лукашенко". По его словам, "Тихановская находится на переднем крае оппозиционного движения в Беларуси". "И мы счастливы принять ее сегодня в Госдепартаменте и продолжать наши усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его устремлений, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических устремлений", - добавил Прайс.

Тихановская призывает Вашингтон помочь белорусам

На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, видеоблогов, телеграм-каналов, журналистских расследований. Кроме того она попросила Вашингтон расширить помощь белорусскому гражданскому обществу, частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей.

Лидер белорусской оппозиции призвала Белый дом совместно с партнерами из Евросоюза, Великобритании и Канады усилить экономическое давление на режим Александра Лукашенко.

Также экс-кандидат в президенты Беларуси попросила США дать сигнал России, что та "может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси", отметив, что подписанные Москвой контракты и соглашения с режимом Лукашенко не будут признаны юридически и аннулируются. По мнению Тихановской, США могут принять активное участие в организации и проведении конференции высокого уровня по решению кризиса в Беларуси.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что детали встреч Светланы Тихановской с представителями американской администрации все еще дорабатываются. Она указала однако, что в настоящее время нет планов встречи лидера белорусской оппозиции с Джо Байденом.

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