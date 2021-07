Как пишет портал телеканала "Дождь", После освобождения Ходжкинс будет еще два года находиться под судебным надзором. Также его обязали выплатить штраф в размере двух тысяч долларов в качестве компенсации ущерба.

!! ALERT: Judge has just sentenced Jan 6 defendant Paul Hodgkins to 8 months in prison

Judge cites lack of criminal record, lack of any leadership of mob on Jan 6, says Hodgkins statement to court as "sincere" pic.twitter.com/7Adgh3NoZM

— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) July 19, 2021