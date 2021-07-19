В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда

Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.

Датский художник-карикатурист Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене на 87-м году жизни. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила датская газета Jyllands-Posten.

Другая газета - Berlingske - отмечает, что в последние годы Вестергора сопровождали телохранители, к этой мере предосторожности он должен был прибегнуть после публикации карикатуры в 2005 году. Ее обнародование вызвало в стране серьезный политический резонанс и сделало художника мишенью для исламистов и боевиков.

Исламисты объявили награду за голову Вестергора

Курт Вестергор родился в 1935 году в Деструпе на юге страны. В 1983 году его взяли в штат карикатуристом в Jyllands-Posten. До 2005 года художник не был хорошо известен широкой публике. Однако после публикации изображения пророка Мохаммеда исламисты объявили крупную награду за голову Вестергора.

В 2010 году преступник, вооруженный ножом и топором, попытался напасть на художника. Взлому подвергся дом карикатуриста в Копенгагене, где кроме него находилась его жена и пятилетняя внучка. Полиция, вызванная на место происшествия, открыла огонь по нападавшему, ранив его в колено и плечо. Занимавший пост главы датской разведслужбы Якоб Шарф заявил, что нападение совершил 28-летний на тот момент уроженец Сомали.

Выступал в поддержку Charlie Hebdo

После покушения по запросу полиции безопасности Дании (PET) карикатурист должен был отчитываться каждый раз, когда покидал дом. Несколько человек были арестованы за планирование его убийства.

В 2010 году Вестергор в возрасте 75 лет покинул Jyllands-Posten, после чего посвятил свободное время творчеству.

В 2015 году художник в знак солидарности с французским сатирическим журналом Charlie Hebdo выставил на продажу свой рисунок под названием "Free Speech".

У него остались пять детей, десять внуков и правнук.

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