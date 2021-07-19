Более 30 миллионов россиян хотят эмигрировать

Каждый пятый житель РФ хотел бы переехать за границу, выяснил "Левада-центр". Страна за 10 лет уже потеряла 1 процент экономически активного населения, передает DW.

Растущее желание россиян покинуть свою страну представляет "серьезную проблему" для страны. По данным профессора экономики парижского Института политических исследований Сергея Гуриева, приведенным немецкимизданием Die Welt в воскресенье, 18 июля, в течение десятилетия страна потеряла один процент экономически активного населения, включая наиболее склонных к предпринимательству и заинтересованных в инновациях.

Статьи по теме: "Левада-центр": доля желающих уехать из России достигла максимума с 2013 года

Таким образом Гуриев прокомментировал результаты социологического опроса Аналитического центра Юрия Левады. Из них следует, что каждый пятый житель РФ (22 процента или почти 32 млн человек) хотел бы уехать за границу на постоянное жительство. В 2017 году такой точки зрения придерживались 15 процентов респондентов.

Доля тех, кто ни разу не задумывался о переезде, составила 69 процентов, упав на 9 процентных пунктов с сентября 2019 года. А доля опрошенных, иногда думающих о переезде за границу, достигла 20 процентов. Это максимальное значение с 2013 года, отмечают социологи. В то же время конкретные шаги для воплощения намерения в жизнь предпринимают немногие — лишь один процент респондентов приняли твердое решение уехать, столько же собирают или оформляют документы на выезд.

По данным социологов, чаще всего желание эмигрировать выражает молодежь. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет так ответила половина (48 процентов), а среди респондентов 25-39 лет — каждый третий. В то же время старшие поколения не проявляют подобного интереса — уехать из РФ хотели бы лишь 7 процентов участников опроса возрастом от 55 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!