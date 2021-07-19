В Иерусалиме - новые столкновения палестинцев и израильской полиции

Полицейские на Храмовой горе разогнали палестинцев, забросавших их камнями в национальный день траура евреев. Это не первое подобное столкновение в Иерусалиме.

В Иерусалиме на Храмовой горе в воскресенье, 18 июля, вновь произошли столкновения палестинцев с израильской полицией. Молодые люди забросали стражей порядка камнями. Полицейские в ответ разогнали палестинских демонстрантов.

Храмовую гору в этот день посетили около 1700 еврейских паломников. В 2021 году на 18 июля приходится девятое ава - национальный день траура евреев. Так, именно в этот день были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, находившиеся на территории Храмовой горы. Сейчас там расположены мусульманские культовые сооружения, мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

Это не первые столкновения палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме. В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме. В стычках пострадали сотни людей.

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