Участница Pussy Riot Никульшина покинула Россию

Вероника Никульшина уехала из России сразу после выхода из спецприемника, где она отбывала второй арест за месяц. При этом она утверждает, что планирует вернуться.

Участница панк-рок-группы Pussy Riot Вероника Никульшина покинула Россию сразу после выхода из спецприемника, где она за "неповиновение полиции" отбывала второй арест за месяц. Об этом девушка рассказала в воскресенье, 18 июля, телеканалу "Дождь".

Активистка планирует вернуться после выборов в Госдуму

По словам Никульшиной, она отправилась в аэропорт сразу же после освобождения из тюрьмы. "Власти пытаются что-то сказать", - так прокомментировала она задержания и аресты участников группы Pussy Riot. По мнению активистки, таким образом ей и ее соратникам дают понять, что им следует уехать из страны.

О том, куда она и ее друг направляются, Вероника Никульшина сообщать отказалась. При этом она отметила, что уезжает не навсегда - и планирует вернуться на родину предположительно после выборов в Госдуму в середине сентября.

За период с начала июня несколько участников Pussy Riot, среди которых Мария Алехина, Вероника Никульшина, Александр Софеев, были несколько раз задержаны и впоследствии арестованыповторно за административные правонарушения. Сами активисты настаивают на своей невиновности и считают, что причина задержаний кроется в их принадлежности к группе Pussy Riot.

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