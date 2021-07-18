КС Армении признал действительными результаты выборов в парламент

Партия "Гражданский договор" Пашиняна на досрочных парламентских выборах набрала почти 54 процента голосов. Оппозиция в Армении пыталась оспорить результаты голосования в Конституционном суде.

Конституционный суд Армении в субботу, 17 июля, оставил в силе решение ЦИК республики о результатах досрочных парламентских выборов. Решение КС окончательное и вступает в силу с момента оглашения, заявил его председатель Арман Диланян.

Внеочередные выборы в парламент Армении прошли 20 июня. За право формирования нового правительства боролись 25 политических сил. Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна набрала 53,91 процента голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" получил 21,9 процента голосов. Блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии бывшего президента Сержа Саргсяна, набрал 5,22 процента.

Остальные политические силы не смогли преодолеть проходного барьера, который составлял 5 процентов для партий и 7 процентов для блоков. В начале июля блоки "Армения" и "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" оспорили в Конституционном суде итоги выборов.

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