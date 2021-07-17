Эйфелева башня снова открылась для туристов

С 16 июля туристы снова могут подняться на Эйфелеву башню в Париже. Посетителям нужно соблюдать правила, действующие в связи с пандемией коронавируса.

В Париже после почти девятимесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в пятницу, 16 июля, открылась для туристов Эйфелева башня. Об этом сообщила компания-оператор в Twitter, отметив заодно новые правила для посетителей.

Так, они обязаны носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Максимальное число туристов, которые в течение дня могут подняться на башню, ограничено 10 тысячами человек. С 21 июля взрослые, желающие посетить одну из главных достопримечательностей Парижа, должны предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус, или о выздоровлении от ковида, или сертификат о вакцинации. Дети и подростки от этого освобождены.

Франция сильно пострадала от пандемии SARS-CoV-2. В стране в течение последних полутора лет несколько раз вводили локдаун с жесткими ограничениями. Значительная часть их была снята весной. В настоящее время снова начал расти показатель заражения коронавирусом, в Париже он сейчас составляет в среднем 97 случаев на 100 тысяч жителей в течение недели. Однако по сравнению с волнами пандемии прошлой осенью и зимой, когда этот показатель в столице страны превышал 500, сейчас ситуация довольно благоприятная. Власти надеются сдержать новую волну пандемии ужесточением коронавирусных правил, о котором на нынешней неделе объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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