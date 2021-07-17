"Коммерсант": Путин на саммите с Байденом предложил США использовать российские базы в Таджикистане и Киргизии

Президент России Владимир Путин во время саммита 16 июня предложил американскому президенту Джо Байдену совместно координировать действия по Афганистану с возможностью использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам источников, в рамках сотрудничества Россия и США могли бы обмениваться информацией, например, об использовании дронов.

При этом американская сторона еще не дала согласие на это предложение, рассказал один из источников. «Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели», — отметил он.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отказался комментировать эту информацию.

Саммит Путина и Байдена прошел 16 июня в Женеве.

В Таджикистане расположена 201-я российская военная база — крупнейший военный объект России за пределами страны. На территории Киргизии в Чуйской области находится российская авиабаза «Кант».

В мае газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что США ищут возможность закрепиться в Центральной Азии и на Ближнем Востоке после того, как американские военные полностью покинут территорию Афганистана. По словам представителей администрации Байдена, США заинтересованы в создании военных баз в Узбекистане и Таджикистане.

«Коммерсант» писал, что российские власти уже предупредили страны региона, что США намерены использовать Центральную Азию как плацдарм для сдерживания России, Китая и Ирана.

Ранее Джо Байден объявил, что американские войска покинут Афганистан спустя 20 лет военной кампании. Ожидается , что весь контингент выведут 11 сентября этого года. На фоне этого движение «Талибан»*, признанное террористическим и запрещенное в России, пошло в наступление и захватило около 80% страны.

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