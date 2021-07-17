Канал "Страна для жизни" Тихановского объявлен в Беларуси экстремистским

Вместе с Telegram-каналом Тихановского экстремистским признаны также Telegram-чат "Страны для жизни", а также Telegram-канал фонда "Страна для жизни". В конце июня начался судебный процесс по делу оппозиционного блогера.

В Беларуси в список экстремистских материалов внесли Telegram-канал оппозиционера Сергея Тихановского "Страна для жизни". Обновленный перечень был опубликован на сайте Мининформа в пятницу, 16 июля. Экстремистскими признаны также Telegram-чат и чат-бот "Страны для жизни" и Telegram-канал фонда "Страна для жизни". Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска 12 июля, оно "подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314 статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь".

Видеоблогер Сергей Тихановский в мае 2020 года заявил о желании баллотироваться в президенты страны на выборах 9 августа, но не был зарегистрирован. Вместо него претендентом стала его жена Светлана. Тихановского задержали 29 мая в Гродно на пикете, проводимом в поддержку выдвижения Светланы Тихановской кандидатом в президенты. С тех пор он находится в предварительном заключении. 24 июня 2021 года начался судебный процесс по его делу.

Официально блогера обвиняют по четырем статьям уголовного кодекса - "организация массовых беспорядков" (ст. 293), "организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342), "разжигание социальной вражды" (ст. 130) и "воспрепятствовании работы ЦИК" (ст. 191). По версии следствия, обвиняемые около года активно занимались подготовкой и организацией уличных беспорядков в Беларуси.

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