Министерство обороны РФ сообщило о кибератаке на его сайт

В министерстве обороны утверждают, что кибернападение осуществляли из-за пределов России. Ранее Минобороны Украины обвиняло РФ в кибератаке, пишет DW.

Сайт министерства обороны РФ подвергся DDoS-атаке в пятницу, 16 июля, и некоторое время был недоступен, но затем возобновил работу. Источник кибератаки находился за пределами России, заявили в российском Минобороны.

Ранее, 10 июля, министерство обороны Украины обвинило Россию в серии хакерских атак на сайт украинских военно-морских сил. Он временно прекратил работу, кроме того, были зафиксированы "безуспешные" DDoS-атаки против официального веб-портала украинского Минобороны.

ЧС из-за кибератаки в ФРГ



В тот же день в ФРГ впервые был объявлен режим ЧС из-за хакерской атаки на компьютерные сети администрации округа Анхальт-Биттерфельд в федеральной земле Саксония-Анхальт. Представители администрации не предоставили никакой информации о нападавших, но речь шла, предположительно, о финансовом вымогательстве.



В масштабной кибератаке обвиняют хакеров из РФ

В начале июля стало известно о масштабной кибератаке, затронувшей американскую IT-фирму Kaseya, поставляющую информационные технологии малому и среднему бизнесу в разных странах мира. Только в США пострадали не менее 200 компаний, кибератака затронула и клиентов фирмы в Германии. В нападении подозревают хакерскую группировку из Россиипод названием REvil. Эксперты считают, что этих злоумышленников интересует лишь выкуп за восстановление работы пораженных систем.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!