Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, есть выжившие

Поисковые службы обнаружили местонахождение пассажирского самолета Ан-28 в Бакчарском районе Томской области, есть выжившие, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе МЧС России.

"Предварительно в 14:36 мск обнаружено место жесткой посадки самолета", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возле обнаруженного воздушного судна находятся люди.

Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" с пассажирами на борту перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров в пятницу днем в Бакчарском районе Томской области. Позднее было зафиксировано срабатывание аварийного маяка.

Самолет совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", — сообщал источник Интерфакса.

В Росавиации уточнили, что маяк сработал в 160 километрах от населенного пункта Колпашево в 12:27 по московскому времени.

В оперштабе заявили, что считают крушение или аварийную посадку основными версиями авиапроисшествия.

По уточненной информации, на борту пропавшего самолета находились 17 человек, включая четырех детей и трех членов экипажа.

Ан-28 — двухмоторный турбовинтовой самолет, разработан еще в советское время. Рассчитан на перевозку 17 пассажиров или грузов общей массой до 1750 кг на дальность до 2 тысяч километров.

Самолет, с которым случилось авиапроисшествие, — 1989 года выпуска, ранее эксплуатировался авиалиниями Кыргызстана, затем с 2003-го по 2007 год находился там же на хранении, рассказал Интерфаксу информированный источник. С 2014 года, по его словам, самолет используется авиакомпанией "Сила" (Сибирская легкая авиация).

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