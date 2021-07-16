Россия: в Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28

В Томской области с радаров пропал пассажирский самолет Ан-28, на борту, по предварительным данным, находятся 17 человек, сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Среди пассажиров пропавшего самолета — четверо детей, пишет ТАСС.

На борту самолета сработал аварийный радиомаяк. Источник агентства рассказал, что координаты возможного местонахождения Ан-28 уже установлены.

Ан-28 совершал рейс из города Кедровый в Томск, сообщили в Сибирском спасательном центре. Предварительно, самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация», отмечает «Интерфакс».

Статьи по теме: На Камчатке обнаружены обломки пропавшего самолета Ан-26

Источник агентства предположил, что самолет совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области. «Утановлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка», — добавил он.

6 июля пассажирский самолет Ан-26, совершавший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, столкнулся со скалой во время захода на посадку. В результате погибли все 28 человек, находившихся на борту, в том числе двое детей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!