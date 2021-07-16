В Германии из-за наводнений погибли более 80 человек

Обрушившиеся на запад ФРГ мощные ливни, вызванные циклоном "Бернд", унесли жизни более 80 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

По уточненным данным, более 80 человек в различных районах на западе ФРГ погибли в результате наводнений, вызванных затяжными ливнями. Официальный представитель полиции в Кобленце сообщил в пятницу, 16 июля, что только в одной федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихии стали не менее 50 человек. По его словам, нельзя исключить, что количество погибших может еще увеличиться. В соседней земле Северный Рейн-Вестфалия власти сообщили о 31 погибшем.

Данные о людях, считающихся пропавшими без вести, сильно разнятся. В четверг в течение дня сообщалось о десятках пропавших без вести жителей обеих федеральных земель. Однако поздно вечером власти округа Бад-Нойенар - Арвайлер заявили о том, что пропавшими без вести числятся 1300 человек. Представитель администрации округа пояснила, что это может быть связано с отсутствием мобильной связи в регионе.

Для спасения людей в Рейнланд-Пфальце задействовали вертолеты

После вызванных циклоном "Бернд" мощных ливней, обрушившихся на Германию, наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков. В районе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц обрушились шесть домов. Еще несколько зданий находятся под угрозой обрушения, сообщил официальный представитель федеральной полиции 15 июля, в Берлине.

Из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты. Значительную помощь оказывали добровольцы.

Поскольку ситуация в Арвайлере остается очень серьезной, местная администрация призвала людей по возможности оставаться дома и при необходимости перебираться на верхние этажи.

Последствия циклона "Бернд"

Точный ущерб, нанесенный циклоном, еще предстоит определить. Ливневые дожди и наводнения повредили плотины, размыли дороги и стали причиной отключения электроэнергии, а также перебоев с подачей питьевой воды во многих частях Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии и Саара. В населенных пунктах, расположенных в нагорье Айфель, в четверг закрыты все школы.

Концерн Deutsche Bahn, основной железнодорожный оператор Германии, обратился к пассажирам с призывом воздержаться в ближайшие дни от поездок в Северный Рейн - Вестфалию и за пределы этой федеральной земли, поскольку многие участки железной дороги на ее территории оказались под водой и остаются непригодными для движения поездов.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет (Armin Laschet) 15 июля посетил город Хаген, сильно пострадавший от наводнения. В пятницу земельное правительство рассмотрит вопросы оказания срочной помощи жителям в зоне стихийного бедствия.

В земле Рейнланд-Пфальце в пятницу приспущены государственные флаги в память о погибших. Премьер-министр земельного правительства Малу Драйер (Malu Dreyer) сообщила, что местные власти для оказания первой помощи в восстановлении разрушенных инфраструктур выделят 50 миллионов евро. Однако ущерб, нанесенный стихией, "беспримерен", подчеркнула Драйер, поэтому Рейнланд-Пфальц благодарен готовности федеральных властей Германии оказать помощь в его устранении.

Наводнения не только в Германии

Циклон "Бернд" не обошел стороной и соседние с Германией страны, сообщения о наводнениях поступили также из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Двумя днями ранее еще один циклон обрушился на Швейцарию, где от ураганного ветра и мощного ливня особенно сильно пострадал кантон Цюрих с одноименным административным центром.

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