Россия бьет новый рекорд по смертности от коронавируса

За последние сутки в Россиизарегистрирован 791 летальный исход коронавирусной инфекции, что стало новым максимальным показателем с начала пандемии. Суточный прирост новых заболевших в РФ составил 25 293 случая. Выздоровели за последние сутки 21 493 пациента. Такие сведения обнародовал в четверг, 15 июля, оперативный штаб в Москве.

Согласно официальным данным, наибольшее число летальных исходов в Санкт-Петербурге. Там скончались 108 человек. На втором месте — Москва (101 человек). Больше всего заболевших за последние сутки оказалось в Москве: оперативный штаб сообщает о 5237 новых случаях Covid-19 в российской столице. 7855 человек выздоровели. На втором месте по показателям заболеваемости за сутки — Московская область, где выявлены 2444 новых случая заболевания. На третьем месте — Санкт-Петербург (1954 новых случая).

В общей сложности в России за весь период с начала пандемиизафиксировано 5 882 295 случаев заболевания Covid-19. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции составляет на сегодняшний день 146 069 человек. 5 278 976 пациентов выздоровели. Под медицинским наблюдением в стране в настоящее время находятся 1 212 129 человек.

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