"Проект" - нежелательная организация, его журналисты - "иноагенты". Что им теперь грозит?

Генпрокуратура России объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания "Проект". Его главред Роман Баданин и четверо журналистов включены в реестр "иностранных агентов". Это грозит закрытием "Проекта". В июне у журналистов издания прошли обыски. Кроме того, список "иноагентов" пополнили редакторы "Открытых медиа" и "Радио Свобода".

"Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США)", - сообщили в прокуратуре в четверг, 15 июля.

Главный редактор "Проекта" Роман Баданин внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. С ним в реестр попали журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Мария Железнова и Петр Маняхин. В реестр "иностранных агентов" также включены журналисты, не работающие в "Проекте", - Максим Гликин и Юлия Ярош ("Открытые медиа" Михаила Ходорковского), и Елизавета Маетная ("Радио Свобода", признано "иностранным агентом").

"Проект" специализируется на расследованиях о высших эшелонах российской власти. В конце июня у его основателя Баданина и еще двух журналистов "Проекта", не попавших в реестр, прошли обыски.

Главный редактор "Открытых медиа" Юлия Ярош сказала Би-би-си, что издание никогда не скрывало сотрудничество с Ходорковским и получало от него гранты. Она считает включение себя и Гликина в реестр ожидаемым и не знает, смогут ли они продолжать работу. Внесение в список СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, Ярош назвала клеймом и запугиванием, а также ограничением при дальнейшем трудоустройстве.

Сотрудники "Проекта" пообещали предоставить комментарии позднее. Баданин в "Фейсбуке" назвал решение прокуратуры лучшим признанием, добавив, что пока недоступен для комментариев. Он заявил, что "Проект" никуда не денется.

Чем занимается и как финансируется "Проект"

Баданин основал "Проект" в 2018 году - после того как вернулся из США, где год обучался на программе по журналистике в Стэнфордском университете. Одними из первых сотрудников, которые присоединились к изданию, были бывшие коллеги Баданина по РБК и "Дождю" (этими СМИ он руководил в 2014-2017 годах) - Михаил Рубин и Мария Жолобова.

У Рубина и Жолобовой в конце июня прошли обыски по делу о клевете в связи с фильмом "Питерские. Отец и сын" о бизнесмене Илье Трабере. В список журналистов-"иноагентов" они не попали.

"Проект" со дня своего основания был сосредоточен на расследовательской журналистике. Баданин говорил, что его "простая и звонкая цель - стать главным расследовательским медиа в России".

Только за последний год "Проект" выпустил несколько расследований о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, в том числе из окружения президента Владимира Путина, - предпринимателях Аркадии Ротенберге и Юрии Ковальчуке, главе Чечни Рамзане Кадырове, министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, главе Росгвардии Викторе Золотове.

Один из самых нашумевших материалов "Проекта" был посвящен акционеру банка "Россия" Светлане Кривоногих, дочь которой, как утверждали авторы, носит отчество "Владимировна" и внешне похожа на президента России.

Изначально "Проект" финансировался на деньги российских и иностранных жертвователей, говорил Баданин "Ведомостям". Имена спонсоров - физических и юридических лиц - он не раскрывал. В 2020 году "Проект" начал принимать донаты и от читателей, запустив краудфандинговую кампанию.

Телеканал RT утверждал, что издание якобы финансировали признанные нежелательными в России Европейский фонд за демократию (EED) и Национальный фонд в поддержку демократии (The National Endowment for Democracy), а также фонд Sreda Foundation Бориса Зимина (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Представители "Проекта" эти выводы не комментировали.

Как утверждает телеграм-канал Baza, именно этот материал RT лег в основу обращения в Генпрокуратуру России, из-за которого "Проект" признали нежелательной организацией. По данным телеграм-канала, заявление еще зимой написал руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин. Опубликована копия этого заявления.

В разговоре с Би-би-си Бородин подтвердил, что писал такое заявление: "Я хочу жить в нормальной стране, чтобы не было межнациональной розни, чтобы не было, как на Майдане, чтобы было тихо-спокойно".

Позднее Бородин уточнил, что эти слова относятся в первую очередь к другому его заявлению - в адрес "Открытых медиа" Ходорковского (копию этого документа публиковал телеграм-канал SOTA). Что касается "Проекта", "мы в рамках публикаций RT попросили Генпрокуратуру проверить, откуда идет финансирование и почему нет лицензии в России, чтобы тут выпускать расследования", сказал он. На вопрос, ожидал ли Бородин, что "Проект" признают нежелательной организацией, он ответил: "Решение принимала Генеральная прокуратура, надо им задавать вопрос".

"Проект" под контролем и финансируется Конгрессом США. Ни о какой независимости речь идти не может! У нас в России только более-менее сейчас стало тихо-спокойно. Зачем нам сейчас, чтобы у нас повторялось, как в Киеве? Если вот такие "Проекты" будут вводить в заблуждение наше общество?" - заявил он Би-би-си.

37-летний Бородин, судя по биографии в открытом доступе, юрист, имеющий отношение к властям. Он входил в руководство "Молодежного антикоррупционного проекта" партии "Единая Россия" и экспертный совет комитета по безопасности Госдумы. Кроме того, связан с полицией - входит в общественный совет при УВД Северо-Западного административного округа Москвы.

В СМИ он известен как юрист и основатель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией". Проект создавался при содействии "Единой России" как ответ структурам Алексея Навального, которые в этом году признали экстремистскими организациями.

Что значит статус нежелательной организации

Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Это первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией. До сих пор таковым признавали иностранные НКО, а независимые СМИ вносили в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента - в него попали "Радио Свобода", "Медуза", VTimes и другие.

"Если статус "иностранного агента" - разрешенная деятельность, утяжеленная дополнительными ограничениями, то признание нежелательной организацией - это фактически запрет какой-либо деятельности", - сказал Би-би-си руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"В отличие от статуса СМИ-"иностранного агента", признание организации нежелательной - это полное табу на работу в России, сотрудничество, донаты и любые связи с этой организацией", - заявила Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Таким образом, решение министерства юстиции и Генпрокуратуры может быть направлено на запрет распространения материалов "Проекта" и сотрудничество с американским юрлицом, внесенным в реестр нежелательных организаций, считает Арапова.

По закону после признания нежелательной организация обязана прекратить работу - ее средства и имущество на территории страны блокируются. Попавшим в список структурам запрещено открывать филиалы в России.

С 2017 году в России запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций - это значит, что цитирование материалов "Проекта" другими изданиями будет незаконным и может привести к последствиям (вплоть до блокировки этих СМИ).

В июне законодательство о нежелательных организациях ужесточили. Россиянам полностью запретили участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования - за нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы.

Это означает, что на журналистов "Проекта" смогут завести уголовные дела в России даже в том случае, если редакция переедет за рубеж.

Ответственность может грозить не только журналистам, но и тем, кто их поддерживает - например, отправляет "Проекту" донаты. За финансирование нежелательных организаций предусмотрено наказание вплоть до пяти лет колонии.

Уголовные дела за участие в работе нежелательных организаций возбуждают после одного административного нарушения. Повторное привлечение грозит наказанием от штрафа до лишения свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Таким образом, если журналиста привлекут за сотрудничество с нежелательной организацией к уголовной ответственности, то это может означать запрет на профессию, если речь идет о журналистике, считает Арапова.

При этом, как обращает внимание эксперт, сотрудничество - понятие широкое, даже "чтение стихов на фестивале, организованном такой организацией, наказуемо".

"Таким образом, "Проект" должен прекратить работу в России, а российские граждане - сотрудничество с "Проектом", - констатировала Арапова.

За руководство нежелательной организацией уголовные дела возбуждают сразу - не дожидаясь административных дел. Максимальное наказание - шесть лет колонии.

В России уже выносили приговор за сотрудничество с нежелательной организацией активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. По аналогичному делу в СИЗО находится бывший глава "Открытой России" Андрей Пивоваров (одноименные зарегистрированные в Британии организации признаны в России нежелательными организациями). На участников движения заводили административные дела.

Пока трудно сказать, как будут применяться законы по отношению к "Проекту", поскольку это первое медиа, которое признали нежелательной организацией и которое при этом собирало донаты, полагает Чиков. "Де-факто сегодняшнее решение означает закрытие "Проекта", - считает эксперт.

Что будет с журналистами

Если нежелательными организациями российские СМИ до "Проекта" еще не признавали, то реестр "иностранных агентов" пополняется уже несколько лет. В него включают как юридические лица, так и отдельных журналистов.

Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции "иностранных агентов" (так же как реестр НКО-иностранных агентов), ведет минюст России. Сейчас вместе с журналистами "Проекта" и "Открытых медиа" в этом списке 15 юрлиц ("Голос Америки", "Радио Свобода" и связанные с ним медиапроекты, "Медуза", VТimes и другие) - плюс 13 физических лиц, которых де-юре по статусу приравняли к СМИ с конца прошлого года.

С момента попадания в список журналисты (а также попавшие в реестр правозащитник и художница) обязаны предварять любые посты в соцсетях или СМИ маркировкой из 24 слов, сообщающих об их статусе "иноагента", а также учредить юридическое лицо, чтобы отчитываться о своих расходах перед минюстом.

Некоторые из них зарегистрировали общее НКО под названием ООО "Как бы иноагент".

Ничто не препятствует журналистам "Проекта", признанным СМИ-иностранными агентами, работать в других изданиях, считает Арапова. Но любой материал такого автора СМИ будет обязано маркировать как созданный "иностранным агентом".

Рисков, что СМИ, которое возьмет на работу "иностранного агента", само будет признано "иностранным агентом", эксперт не видит: "Причинно-следственной связи тут нет".

СМИ-"иноагенты" обязаны зарегистрировать в России юридическое лицо и предоставлять в минюст подробную финансовую отчетность о всех своих доходах и расходах, данные о персональном составе руководства и аудиторских проверках. Материалы таких СМИ должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

При этом любой контент должен сопровождаться такими пометками, в том числе в архивных материалах, если они доступны онлайн.

Если эти требования не будут выполнены, СМИ рискует получить многомиллионные штрафы. За каждую не поставленную пометку можно получить штраф от 300 тысяч рублей на одно юридическое лицо. В случае неуплаты штрафов грозит блокировка издания.

Уголовная ответственность для журналиста -"СМИ-иностранного агента" - за злостное уклонение от обязанностей - максимум два года лишения свободы. За сотрудничество с нежелательной организацией - до пяти лет.

Впрочем, в минюсте пока пустует еще один реестр для физических лиц, признанных "иностранными агентами", куда рискуют попасть журналисты. Он появился после внесения поправок в другой закон.

Согласно поправкам в так называемый закон Димы Яковлева, "иностранным агентом" могут признать и человека, который занимается политической деятельностью и (или) ведет целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности, которые при получении их иностранным источником могут быть использованы против безопасности России. И при этом получает помощь от иностранных источников - деньги, имущество или просто организационно-методическую помощь, объясняет Арапова.

В реестре минюста не указано, на каком конкретно основании 15 июля были включены в список "иностранных агентов" восемь журналистов. Минюст на запрос Би-би-си по этому поводу пока не ответил.

Люди, включенные в список как СМИ-"иностранные агенты", должны отчитываться четыре раза в год о доходах, но не обязаны предоставлять подробные финансовые отчеты о расходах.

У СМИ-"иностранных агентов" есть право добиватьcя исключения из реестра - через суд или через обращение в минюст. Пока суды отказывали всем, кто жаловался на незаконность включения их в реестр.

Минюст может исключить лиц, включенных в реестры "иностранных агентов", по их заявлению, если они перестанут получать иностранное финансирование, а министерство после проверки это подтвердит, говорит Арапова. Впрочем, отмечает она, пока непонятно, какой срок должен пройти. Если минюст будет применять процедуру как для НКО-"иностранных агентов", то исключить из реестра смогут лишь спустя год, проведенный без иностранного финансирования.

​За что?

"Это серьезный репрессивный выпад в отношении российских журналистов-расследователей. Он демонстрирует отношение российских властей к независимой журналистике, это ответ на журналистские расследования, опубликованные за последние несколько лет", - считает Арапова.

"Проект" занимал довольно критические позиции по отношению к властям. Такие организации в России признают либо "иноагентом", либо нежелательной организацией, в зависимости от места их регистрации, - полагает политолог Григорий Голосов. - В этом ничего удивительного нет. Журналисты - люди, которые участвуют в политическом процессе уже просто тем, что публично высказывают определенные позиции".

"Власть четко для себя начинает определять, что для нее допустимо, а что нет. С внесистемной оппозицией уже разобрались. На очереди два пласта, две сферы деятельности - все, что связано с кампаниями в интернете, а вторая сфера - это СМИ, - сказала Би-би-си политолог Татьяна Становая. - [Есть] СМИ, которые образовались в результате ухода журналистов из разгромленных изданий. Еще есть СМИ, которые власть воспринимает как искусственные образования, которые поддерживаются Западом, чтобы расшатывать ситуацию в России".

"Мы только в начале пути. Мне кажется, многие СМИ сейчас находятся в опасности", - добавила эксперт.

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