Это ответ на высылку эстонского консула из России, как это принято в международной дипломатии.
МИД при этом выражает надежду, что этот эпизод не нанесет ущерба двусторонним отношениям, поскольку Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.
МИД также сожалеет, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами.
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