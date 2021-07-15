Эстония высылает российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонской Республики сегодня, 15 июля, вызвало посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, чтобы вручить ему ноту по поводу того, что один из дипломатов посольства России объявлен персоной нон грата.

Это ответ на высылку эстонского консула из России, как это принято в международной дипломатии.

МИД при этом выражает надежду, что этот эпизод не нанесет ущерба двусторонним отношениям, поскольку Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях.

МИД также сожалеет, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским союзом и его государствами-членами.

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