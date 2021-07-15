В Латвии введут обязательную вакцинацию для ряда профессий и разрешат увольнять работников без прививки

Кабинет министров утвердил поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, постановив, что обязательная вакцинация распространяется на работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода. С 1 октября у работодателей будет право увольнять таких работников, отказавшихся делать прививку. Окончательное решение — в срочном порядке — еще предстоит принять Сейму.

Из утвержденного законопроекта следует, что работники, оказывающие услуги здравоохранения, длительного социального ухода и социальной реабилитации, а также образования, должны иметь сертификат Covid-19.

Министерство юстиции, подготовившее законопроект, указало на то, что требование обязательной вакцинации распространяется на те сферы, в которых есть повышенные риски инфицирования других лиц.

Также в ходе часовой дискуссии в Кабинете министров члены правительства неоднократно говорили о риске распространения так называемого индийского штамма коронавируса (подвида Delta+), который уже стал доминирующим во многих странах. В том числе — в соседней Эстонии, где объявлено о начале третьей волны коронавируса.

Также законопроект предусматривает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять работников, которые подлежат обязательной вакцинации, но не смогут предъявить "ковидный" сертификат, подтверждающий факт прививки или недавно перенесенной болезни.

Законопроект обязывает работодателей установить категории должностей и работников, у которых должен быть сертификат Covid-19, проинформировать об этом сотрудников, чтобы они успели привиться.

"Презумпция невиновности"

В то же время в законопроект включена норма о "презумпции невиновности". Ситуация, когда работник не получил сертификат, необходимый для исполнения трудовых обязанностей, считается основанием оценить, соответствует ли такая персона занимаемой должности. В то же время у работника и работодателя будет право договорится о том, что работник может быть переведен на иную работу, где сертификат не требуется.

Законопроект запрещает работодателям увольнять беременных, даже если у них нет сертификата, женщин в послеродовой период до года, кормящих матерей. Также работодатель не может увольнять работников, если у него есть объективные причины, по которым они не получили сертификат (можно предположить, что это объективные проблемы со здоровьем, которые не позволяют привиться).

Одновременно законопроект предусматривает, что, возлагая на работников обязаннность вакцинироваться, государство берет на себя ответственность за возможный вред, нанесенный вакцинацией здоровью. В нормативных актах не установлены условия применения компенсаций, полагающихся в таких случаях.

Статистическая вероятность показывает, что речь может идти не более чем о нескольких отдельных случаях для всего населения Латвии. Поскольку оценка осложнений от вакцинации входит в компетенцию Государственного агентства лекарств, принимать решения о компенсациях также будет это учреждение.

Впереди — утверждение в Сейме

Министерство юстиции утверждает, что законопроект соответствует Сатверсме.

Согласно 96-й статье Сатверме, у человека есть право на неприкосновенность частной жизни, право распоряжаться собственным телом, принимать решения, влияющие на его жизнь, и широкие возможности жить по своему усмотрению.

А 116-я статья Сатверсме гласит, что права, оговоренные в 96-й статье, могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях в целях защиты прав других людей, демократического государственного строя, общественной безопасности, благополучия и морали.

В заседании правительства, утвердившего законопроект, министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) не принимал участия, хотя именно Минюсту было делегировано задание разработать законопроект. По ходу заседания представители Минюста давали понять, что ответственность за дальнейшее продвижение законопроекта должно нести Министерство здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!).

Законопроект в срочном порядке передан на утверждение в Сейм. Оппозиция, контролирующая конституционное меньшинство, уже заявила, что не поддержит законопроект, а далее обратится к президенту с призывом не провозглашать закон. Существует риск, что провозглашение законопроекта может затянуться или же начнется сбор подписей за проведению референдума об обязательной вакцинации.

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