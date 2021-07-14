Россия снова вышла на четвертое место в мире по числу случаев коронавируса

Россия обогнала Францию и заняла четвертое место по количеству заражений коронавирусом среди стран мира. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным оперштаба, с начала пандемии в России выявили 5 833 175 случаев коронавируса. По этому показателю Россию опережают только США (33,5 миллиона заражений), Индия (30,9 миллиона) и Бразилия (19 миллионов).

Франция опустилась на пятое место по количеству выявленных случаев COVID-19 — там насчитывается 5,7 миллиона заражений.

6 июля Россия обогнала Индию и вышла на второе место в мире по количеству выявленных случаев смерти от COVID-19 за сутки. В течение суток в России от коронавируса умерли 737 человек. По этому показателю Россию обогнала только Бразилия, где 6 июля от COVID-19 умерли 830 человек.

В мае 2020 года Россия временно поднялась на третье место по числу зараженных COVID-19. Затем страна опустилась на четвертое место, а спустя некоторое время — на пятое.

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