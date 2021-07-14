Путин: проект "анти-Россия" начался еще в Речи Посполитой

Президент России Владимир Путин объяснил, почему решил написать статью об отношениях с Украиной — видео с ответами Путина вопросы опубликовано на сайте Кремля.

Путин сказал, в частности, что этого «потребовала ситуация», а сейчас «началась активная работа по проекту „анти-Россия“», который начался еще в XVII-XVIII веках в Речи Посполитой.

«Ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями», — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас в Украине «не дают шансов» политическим силам, выступающим за нормализацию отношений с Россией.

«Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет. Или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе. Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком», — сказал Путин.

Накануне на сайте Кремля опубликовали статью Путина об Украине, в которой он написал об истории Древней Руси, средних веков и СССР, а также о современной Украине и отношениях с ней. В статье он, в частности, написал, что сейчас Украина находится «под внешним управлением».

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