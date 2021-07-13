Можно заблокировать СМИ, но как принудить людей к любви? Что происходит в медийном пространстве Беларуси

На минувшей неделе в Беларуси продолжился разгром независимых СМИ. Как сообщает Белорусская Ассоциация журналистов, 5 июля власти закрыли корпункт «Еврорадио» в Минске, а 8 и 9 июля в редакциях как минимум 12-ти национальных и региональных СМИ прошли массовые обыски, изъятие техники и задержания журналистов. Разгромлено одно из старейших независимых национальных изданий – «Наша Ніва». Задержаны его редакторы, главный редактор Егор Мартинович избит при задержании. 29 представителей медиа сейчас за решёткой, их обвиняют по уголовным делам.

Спустя почти год после президентских выборов в Беларуси медиа-пространство этой страны представляет собой почти выжженную пустыню. О протестах, задержаниях и жестком подавлении любых протестов сообщают превратившиеся в информационных партизан отдельные журналисты и издания. Официальные СМИ работают в режиме глушителя — так при СССР "забивали" вражеские голоса.

Международная организация "Репортеры без границ" называет Беларусь самой опасной для журналистов страной в Европе. В мировом Индексе свободы СМИ за год Беларусь опустилась на пять пунктов и заняла 158-е место. Замыкают список КНДР и Эритрея (179 и 180 места соответственно).

К моменту выхода ежегодного доклада "Репортеров без границ" (его публикация традиционно приурочена к Международному Дню свободы слова 3 мая) в Беларуси было зафиксировано 516 случаев задержания журналистов, не менее 65 случаев насилия со стороны силовиков, более 100 административных арестов, десятки обысков в офисах и домах журналистов. С тех пор перечень попавших под репрессии медиа и их сотрудников продолжал расти.

Десятки белорусских журналистов вынужденно покинули страну. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в режиме реального времени сообщает о новых задержаниях и репрессиях в отношении журналистов, основателях и владельцев СМИ. На момент подготовки к публикации этого материала в неволе находилось 29 сотрудника медиа. В их числе и команда белорусского "Пресс-клуба". На сайте этой организации можно прочитать и послушать истории репрессий в отношении независимых СМИ и журналистов.

Некоторые интернет-СМИ остаются заблокированными на территории Беларуси с лета 2020-го года. Часть из них многократно создавали зеркала сайтов, которые тоже блокировали. Редакции этих медиа констатируют, что блокировки резко снижают посещаемость сайтов и ломают рекламные схемы, которые позволяли держать проекты на плаву.

Со дня президентских выборов 9 августа 2020 года все действия белорусских властей были направлены "не только на жестокое силовое подавление мирных собраний, пикетов и маршей, но, прежде всего, на установление в обществе атмосферы страха и раскручивание репрессивной машины". Об этом говорится в четвертом промежуточном отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, опубликованном 22 июня. В документе перечислены свидетельства применения пыток в отношении задержанных участников протестов в отделениях милиции, Центрах изоляции правонарушителей и Следственных изоляторах по всей стране. Авторы отчета отмечают, что пытки имели "масштабный, системный и массовый характер с целью подавления и уничтожения протестных акций и возможных публичных проявлений несогласия".

Ни о чем вышеперечисленном государственные СМИ не сообщают, игнорируя любую информацию, связанную с фальсификацией выборов, последовавшим за этим насилием в отношении протестующих. Десятки тысяч белорусов были арестованы, тысячи сегодня в тюрьмах или под следствием по политическим мотивам. Только официально, по данным лишенного аккредитации в Беларуси Правозащитного центра "Весна" по состоянию на 12 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 548 человек.

На основании даты объявления санкционных мер — 21 июня — санкции Запада в отношении Беларуси государственные СМИ сравнивают с нападением фашистской Германии на Советский Союз в 1941-м году, а сам Запад — с Третьим рейхом. В нарративе медиа, которые финансируются из госбюджета при полном отсутствии общественного контроля, Беларусь представляется жертвой, а западные санкции — планом по разрушению сначала белорусской государственности, а затем и российской. Желание реальных конкурентов Лукашенко участвовать в президентских выборах объявляется заговором внешних сил. Причем, если до 9 августа виновниками сговора называли одновременно и Запад и некие силы в России, после выборов фокус сместился исключительно на Запад.

С момента объявления президентских выборов в мае 2020 года оппоненты Лукашенко появились на государственных телеканалах лишь с заранее записанными выступлениями в качестве кандидатов в президенты, и ни одного прямого эфира или дебатов госСМИ не организовали.

Все остальное время развития и углубления политического кризиса о тех, кто попытался участвовать в президентских выборах — в роли претендента на высший пост или члена его команды, а также тех, кто протестует и подвергается насилию и арестам, — рассказывают только дикторы, корреспонденты госканалов и приглашенные эксперты из числа белорусских чиновников или завсегдатаев российских политических ток-шоу.

Единственное исключение, когда слово дают самим задержанным. Это новый телевизионный жанр: раскаяние на камеру. Оно повторяется на всех государственных каналах, и не раз. Иногда герои таких сюжетов предстают перед публикой со следами побоев.

Примечательно, что в начале политического кризиса в нарративе госСМИ преобладала идея, что против Лукашенко и всего, что происходит в стране под его руководством, выступают исключительно асоциальные элементы — алкоголики, наркоманы, проститутки и безработные. Однако последние несколько месяцев в режиме крещендо звучит тема об оппонентах власти, которые сплошь являются наследниками нацистов. Истоки этого нарратива в исторической символике и ее бело-красно-белой цветовой гамме, которую пропаганда связывает с белорусами, перешедшими на сторону фашистов в годы войны. На самом деле, как утверждают историки, с реальностью такая версия не имеет ничего общего. Но это тема отдельного разговора.

Самый тяжелый год

"2020-й год и первая половина 2021-го стали самым тяжелым временем для белорусских независимых СМИ и журналистов за все годы наблюдения за медиаситуацией", — констатирует глава Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец. Он отмечает как системность давления со стороны властей (практически во всех сегментах, связанных со свободой выражения мнения), так и жестокость и продолжительность этого давления. Примеров системного и жестокого давления на медиа, которые не связаны с финансированием из госбюджета, множество, констатирует Бастунец:



Уголовные дела против журналистов, медиаспециалистов и блогеров. Корреспонденты телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалова), Дарья Чульцова и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич (ее срок лишения свободы закончился 17 мая, за день до блокировки TUT.BY) были осуждены за выполнение своих журналистских обязанностей. Андреева и Чульцова наказаны за стрим с акции протеста, Борисевич — за публикацию справки состоянии здоровья Романа Бондаренко, забитого до смерти так и не установленными официально лицами. (Подробнее)

Задержания, административные аресты и применение насилия к журналистам и блогерам. Подробнее о репрессиях в 2020-м и 2021-м годах.

Блокировка интернета в первые дни после выборов. А также регулярное ограничение мобильного интернета во время массовых акций протеста.

Ограничение доступа к интернет-ресурсам. Блокировки интернет-СМИ их зеркал, а также сайтов, не имеющих статуса СМИ.

Лишение статуса СМИ, а потом и блокировка лидера медийного рынка — крупнейшего в Беларуси интернет-портала TUT.BY. Уголовное дело против 15 сотрудников портала и людей, с ним связанных.

Давление на популярные Telegram- и Youtube-каналы, а также локальные (например, городские и дворовые) чаты. Наказание — от возбуждения уголовных дел, преследования администраторов, до объявления этих чатов "экстремистскими материалами". Перечень таких "материалов" постоянно растет.

Блокировка выхода печатных изданий. Это означает ограничение доступа к информации более возрастной аудитории. Печать и распространение нескольких негосударственных газет ограничены. Подробно о давлении на разные издания можно почитать здесь.

Отказ в аккредитации иностранным корреспондентам, а также последующее лишение аккредитации всех работающих в Беларуси корреспондентов иностранных СМИ, которые имели ее ранее.

Увольнение и преследование журналистов государственных СМИ, выступивших против распространения неправдивой пропагандистской информации. Известно о возбуждении уголовного дела, связанного с забастовкой на государственном канале ОНТ в августе 2020 года.

Кроме того, по словам Бастунца, в Беларуси принято много новых документов, которые регламентируют работу СМИ и проведение массовых мероприятий. По сути, они означают запрет для журналистов работать на акциях протеста и вести прямые эфиры. Приняты также новые правовые акты об органах внутренних дел, о персональных данных, о противодействии экстремизму. Все эти поправки внесены в Кодекс Административных правонарушений, Уголовный Кодекс и другие своды законов. Перечень запрещенной к публикации информации увеличился.

В режиме хорошо отрепетированной истерики

Среднестатистический вечерний эфир на белорусском ТВ представляет собой смесь странных жанров, и это все что угодно, кроме информирования, квалифицированной экспертизы и содержательного анализа, отмечает в интервью Delfi философ и культуролог Максим Жбанков. По его оценке, "державные медиа" работают в режиме информационного глушителя: в советские времена так забивали "вражьи голоса", сейчас госТВ — это шумовое перекрытие альтернативных информационных каналов.

При этом задача пояснить, что происходит в реальности, вряд ли ставится. На первое место выходят пропагандистские интересы, эмоциональная вербовка слушателя и хорошо отрепетированная истерика: "Со стороны негосударственных медиа, мы получаем честную информационную работу, которую сейчас все меньшему числу каналов удается делать. И это выбор не между разными картинками реальности. Это выбор между медиа и эмоциональными аттракционами, направленными на формирование эмоциональной зависимости у аудитории. Потому, что с одной стороны мы получаем квалифицированное информирование, а с другой — спонтанное злобное агрессивное мифотворчество. Мне представляется, что аудитория у нас делится на две части. Одной (адекватной) ее части нужно понимать происходящее, и с ней работают независимые медиа. Другой ее части вполне достаточно информационного фарса, которые им предлагают в качестве естественной картины реальности".

Такая ситуация представляется Максиму Жбанкову патовой: "Ни те, кто ищет подлинную информацию, ни те, кто живет в цветных сказках, которые им придумывает информационное государственное обслуживание, не испытывают потребности выйти за рамки своего собственного достаточно комфортного существования. Неуклюжие попытки власти подчистую зачистить информационное поле, на мой взгляд, обречены на провал, потому что в современном информационном обществе что-то заблокировать наглухо просто невозможно. И те, кто хочет получать информацию, будут ее искать и получать в той или другой форме на том или ином ресурсе. Те, кому не нужна информация, будут по-прежнему жить в своем цветном пряничном кино, и им вот эта наша неудобная некомфортная, часто трагичная сейчас правда просто будет не нужна".

"Если говорить о широте охвата и возможности комфортной профессиональной работы, ясно, что таких возможностей становится все меньше, — полагает Жбанков. — Независимые медиа существуют в ситуации жесточайшего административно-силового прессинга со стороны власти. И это, безусловно, очень мощный и очень сильный фактор, который фактически всех тех, кто делает сейчас независимые медиа, ставит в статус как минимум партизан, как максимум — героев информационного фронта".

Вместе с журналистами, полагает Максим Жбанков, в ситуацию информационного подполья вынужденно уходит большинство несогласных, которое заявило о себе после президентских выборов и в последующие месяцы, и Telegram-каналы, сетевые чаты становятся естественной формой самозащиты и одновременно самоорганизации: "В Беларуси сейчас происходит реконструирование информационного поля снизу, возникает новая история горизонтальных прямых неформальных контактов, в том числе эффективных способов коммуникаций".

"В нашей ситуации государственного информационного прессинга возникают новые формы информационного партизанства — спонтанного, низового, народного партизанства. И это очень интересное явление, потому что люди, "отравленные" воздухом свободы, никуда не исчезли, — говорит Жбанков. — Сейчас они вынуждены существовать на новой волне, изобретать заново свое радио свободы. И это — вызов, это — проблема, и одновременно — очень мощная и очень интересная перспектива. Потому что государственная репрессивная информационная политика теряет объект воздействия. Можно закрыть TUT.BY, можно попытаться что-то сделать с зеркалами заблокированных в Беларуси ресурсов. А что дальше? Как перепрограммировать вот эти сотни тысяч белорусов, прошедших через аресты и репрессии, избиение, насилие со стороны власти? Как их принудить к любви?"

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