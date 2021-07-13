Мьянма надеется производить 5 млн доз вакцины "Спутник" в год

Хунта в Янгоне сообщила, что заключила с Россией соглашение о производстве вакцины против Covid-19. Страну накрыла мощная волна коронавируса, местная система здравоохранения оказалась на грани развала.

Мьянма намерена при поддержке России ежегодно производить до пяти миллионов доз вакцины "Спутник", чтобы противостоять самой мощной волне коронавируса, которую она переживает в настоящее время. "По сути, мы достигли соглашения с Россией", - заявил журналистам официальный представитель мьянманской хунты Зо Мин Тун в понедельник, 12 июля, в Янгоне. Он не уточнил, о каком именно препарате идет речь - вакцине "Спутник V" или об однодозовой "Спутник Лайт".

Система здравоохранения - на грани развала

Число заразившихся коронавирусом в Мьянме за последние пять месяцев резко возросло. При этом вакцина против Covid-19 в стране практически отсутствует, а система здравоохранения оказалась на грани развала. В июне лидер хунты Мин Аун Хлайн посетил Россию, в том числе чтобы обсудить кризис, связанный с пандемией.

В настоящее время Мьянма находится в значительной степени в международной изоляции. Ежедневно множество людей выстраиваются в очереди за кислородными баллонами, которыми заболевшие Covid-19 могут пользоваться в домашних условиях. Больницы в стране переполнены, и многие инфицированные вынуждены лечиться дома. Между тем хунта намерена приостановить продажу кислородных баллонов частным лицам. Как заявил ее официальный представитель, они должны использоваться "под контролем" властей.

Страна - в плачевной ситуации

После военного переворота в Мьянме царят хаос и насилие. Любое оказываемое хунте сопротивление жестоко подавляется. Многие врачи и медсестры отказываются работать на новое руководство. "Люди в Мьянме находятся в плохой ситуации. Надлежащей медицинской помощи для борьбы с этой пандемией не существует", - цитирует агентство dpa одного из местных врачей.

Мьянманский оппозиционный политик, лидер "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи также выразила глубокую озабоченность масштабами распространения коронавируса в стране, где при населении 54 млн человек официально зарегистрированы 192 тысячи инфицированных Covid-19 и 3800 умерших от последствий коронавируса. В действительности показатели могут быть значительно выше.

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