Путин написал статью об Украине — "беднейшей стране Европы", которая находится "под внешним управлением"

Президент России Владимир Путин написал статью о российско-украинских отношениях. Текст под заголовком «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Первая половина статьи состоит из пересказа фрагментов истории Древней Руси и Русского государства. В это время большинство их жителей идентифицировали себя как русские и православные, а «название „Украина“ тогда использовалось чаще в значении, в котором древне­русское слово „окраина“ встречается в письменных источ­никах еще с XII века, когда речь шла о различных пору­бежных территориях», пишет Путин.

Современную Украину Путин считает «целиком и полностью детищем советской эпохи». Большую роль в развитии украинской культуры и идентичности сыграла политика «коренизации», продвигаемая большевиками. Кроме того, во время СССР к Украине присоединили территории, до этого отошедшие Польше и Румынии, а также Крымскую область — «с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм». Путин считает, что при распаде СССР нужно было следовать политике «уходите с тем, с чем пришли», которая бы аннулировала присоединение этих территорий к Украине.

«Российская Федерация признала новые геополитические реалии. И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна», — подчеркивает Путин. Россия и Украина всегда имели глубокие экономические связи, которые приносили выгоду Украине — с 1991 по 2013 год ей удалось сэкономить более 82 миллиардов долларов за счет низких цен на газ.

«Украина сейчас — беднейшая страна Европы. Кто в этом виноват? Разве народ Украины? Конечно же, нет. Именно украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений. Мы же знаем, насколько трудолюбив и талантлив народ Украины», — пишет Путин. Он убежден, что руководство Украины «отдало ее под полное внешнее управление». «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концеп­ция „Украина – не Россия“ уже не устраивала. Потре­бовалась „анти-Россия“, с чем мы никогда не смиримся», — подчеркивает Путин.

По его мнению, «заказчики проекта [анти-Россия] взяли за основу еще старые наработки польско-австрий­ских идеологов создания „анти­­мос­ковской Руси“» и вынудили украинских политиков «обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого». «Не надо никого обманывать, что это делается в интересах народа Украины. Никогда Речи Посполитой не нужна была украинская культура и тем более казачья автономия. В Австро-Венгрии истори­ческие ­русские земли нещадно эксплу­атиро­вались и остава­лись самыми бедными. Нацистам, которым прислуживали коллабо­ра­цио­нисты, выходцы из ОУН-УПА, нужна была не Украина, а жизненное пространст­во и рабы для арийских господ», — размышляет президент.

При этом украинские политики недалеко ушли от коллаборационистов, похоже, считает Путин. «Думаю, закономерно и то, что представители Украины раз за ра­зом голо­суют против резо­лю­ции Генеральной Ассам­блеи ООН, осуждающей герои­зацию нацизма. Под охраной официальных властей проходят марши, факельные шествия в честь недобитых военных преступников из эсэсовских форми­рований», — рассказывает он. — «"Пра­виль­ным" патриотом Украины сейчас объяв­ляется лишь тот, кто ненавидит Россию».

Однако не все украинцы такие: например, жители Севастополя и Крыма, а также Юго-Востока Украины «отвергли проект „анти-Россия“», считает Путин. «Их всех, включая детей, записали в сепаратисты и террористы. Стали грозить этническими чистками и применением военной силы», — утверждает президент, добавляя, что 2 мая 2014 года в Одессе неонацисты «устроили новую Хатынь». «Такую же расправу последователи бандеровцев готовы были учинить в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске. Они и сейчас не отказываются от подобных планов. Ждут своего часа. Но не дождутся», — предостерегает Путин. Россия при этом «сделала все, чтобы остановить братоубийство», подчеркивает он.

«Все ухищрения, связанные с проектом „анти-Россия↨, нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну», — заключает Путин. Он подчеркивает, что Россия уважает Украину и готова обсуждать с ней самые сложные вопросы, но при условии, «что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами».

На прямой линии 30 июня Владимир Путин заявил, что украинцы и русские — это один народ. При этом он не видит смысла встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже».

Зеленский ответил, что украинцы и русские «точно не один народ», хотя у них есть «общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии». Он назвал утверждения о «внешнем управлении» Украины «пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в самой России».

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