Протесты в Грузии: драка в парламенте из-за избиения журналистов, оппозиция собрала митинг

В Грузии журналисты, которые накануне требовали отставки правительства, прорвали кордон охраны парламента и ворвались в здание. Им помогали оппозиционные депутаты, которые требовали пропустить представителей медиа в зал заседаний. В результате в парламенте началась драка, которую транслировали в прямом эфире грузинских телеканалов.

Утром в понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал понять, что не собирается уходить в отставку — именно этого требовали журналисты и оппозиционные политики во время прошедшего накануне митинга. Его участники протестовали против избиения журналистов при освещении подготовки марша в защиту прав ЛГБТ-сообщества; один из получивших травмы репортеров скончался в воскресенье.

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Гарибашвили назвал воскресный митинг "антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями".

В понедельник утром журналисты ждали у парламента Грузии, рассчитывая попасть на заседание, но их не пускали выстроившиеся по периметру полицейские. Началась потасовка, и после очередной попытки журналистам все-таки удалось прорваться в зал заседаний.

Оппозиционные депутаты поддержали действия представителей СМИ, заявив, что именно они выписали журналистам пропуска для посещения парламента, а значит, прессу должны были пустить в зал.

Сами оппозиционные депутаты заняли место спикера парламента и вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза, в очередной раз требуя отставки правительства. Через некоторое время приставы силой освободили трибуну от оппозиционных депутатов, а большая часть оппозиции заявила, что будет бойкотировать работу парламента в знак протеста.

"Депутаты от оппозиции не будут принимать участия в работе парламента, пока не уйдет в отставку Гарибашвили и не будут назначены досрочные парламентские выборы", — цитирует Интерфакс одного из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" также присоединилась к бойкоту. "Мы больше не будем принимать участие в этом рутинном, фарисейском процессе в парламенте, — цитирует ТАСС лидера ее парламентской фракции Хатию Деканоидзе. — Мы будем вместе с гражданами Грузии, журналистами. Так больше продолжаться не будет. Мы будем принимать участие только в тех процессах, которые касаются вынесения вотума недоверия правительству".

В понедельник вечером сторонники оппозиции и журналисты проводят акцию протеста у парламента, в которой участвуют несколько сотен человек, требующих отставки правительства.

Чем возмущены журналисты?



5 июля противники ЛГБТ-шествия в Тбилиси устроили собственную акцию протеста, на которой был избит оператор грузинской телекомпании "Пирвели" Александр (Лексо) Лашкарава и еще около 50 журналистов.

Лашкарава находился в подъезде гражданского движения "Позор", офис которого подвергся нападению радикальных групп.

"Мы спускались, когда услышали страшный грохот на нижних этажах. Они ворвались в подъезд, — вспоминал оператор в разговоре с Би-би-си. — Я стоял на лестнице, кто-то через лестницу, со стороны подъезда потянул меня, отнимал за камеру. Удары сзади, спереди. Я вообще не понимал, что, откуда, вообще что происходит".

У Лашкаравы была сломана лицевая кость, его доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. Через несколько дней после этого журналиста нашли мертвым в собственном доме. Причина смерти до сих пор не названа. А МВД Грузии возбудило дело по статье "доведение до самоубийства".

В рамках расследования сначала задержали четверых человек. В понедельник стало известно о пятом задержанном — его подозревают в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, в преследовании, совершенном с применением насилия, а также организации группового насилия.

Анализ: протест журналистов



Нина Ахметели, корреспондент Би-би-си в Тбилиси

Площадь у парламента — традиционное место акций протеста оппозиции. Но необычно то, что теперь с парламентской трибуны отставки премьер-министра и правительства требуют журналисты.

"Это [события 5 июля] была спецоперация, запланированная властями против грузинских медиа. Где был тогда спецназ, который вот отсюда обычно стреляет пулями по гражданам и медиа? Где была полиция, если это не было запланировано вами? Я первый раз в своей жизни выступаю на митинге. Вы — нелюди!"- с такими словами обратилась к властям, выступая на акции в воскресенье известная телеведущая телекомпании "Пирвели" Инга Григолия.

Она стояла в окружении других журналистов у парламента на фоне плаката с требованием отставки и наказания премьер-министра Ираклия Гарибавшили. Некоторые из коллег Лексо Лашкарава не сдерживали слез, кто-то пришел в черном в знак траура.

Лашкарава — один из более чем пяти десятков пострадавших 5 июля, который многие в Грузии уже называют черным днем беспрецедентной атаки на грузинские СМИ.

Ответственность за эти события многие коллеги Лашкарава, активисты и правозащитники возлагают на власти — и в первую очередь, на премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Именно он, по их мнению, поощрил насилие со стороны радикальных групп, связав организацию ЛГБТ-марша с оппозицией и экс-президентом Михаbлом Саакашвили.

Противники ЛГБТ-шествия в тот день устраивали расправы над журналистами в разных частях города, нападали на офисы организаторов акции. Некоторые даже предположили, что эти группы могли координировать свои действия с властями, так как одним из первых объектов нападения стали оппозиционные палатки у парламента.

По словам пострадавших журналистов, насилие не было неожиданным, но правоохранителей в тот день было недостаточно. Иногда журналисты оставались один на один с агрессивными группами.

Власти отрицают обвинения и говорят, что сделали все, что было в их силах. Выполнять требование протестующих они тоже не намерены.

На фоне предъявленного властям ультиматума Гарибашвили лишь подлил масла в огонь. Он заявил, что телекомпании "Формула", "Пирвели" и "Мтавари" прямо управляются экс-президентом Саакашвили, снова говорил о связи оппозиции и ЛГБТ-шествия и несостоявшемся заговоре "антигосударственных и антицерковных сил".

Когда 95% населения выступает против "пропагандистского марша или парада", все должны с этим смириться, отметил Гарибашвили.

На стороне ЛГБТ-активистов, которые планировали провести шествие в Тбилиси, конституция и закон. Западные партнеры и правозащитники делали заявления о том, что власти должны обеспечить безопасность собраний, в том числе и ЛГБТ-активистов.

Но против проведения шествия выступала патриархия Грузии. Местные журналисты и аналитики пишут, что власти, особенно в предвыборный период, стараются не портить отношения с церковью и не идти с ней на конфронтацию.

Жертвой этого, как показали события 5 июня, могут стать не только право ЛГБТ-активистов на свободу собраний и репутация Грузии в глазах западных партнеров, но безопасность на улицах Тбилиси.

Всего 5 июля более 50 человек, в основном журналистов, стали жертвами нападения ультраконсервативных групп, которые выступали против тбилисского ЛГБТ-шествия.

В воскресенье, после появления новости о смерти оператора, в Тбилиси прошла акция протеста. Собравшиеся, среди которых было много журналистов, требовали отставки премьера Гарибашвили.

"Журналисты приходили на эту площадь всегда для того, чтобы освещать акции. Власти Грузии шаг за шагом подвели нас к тому, что мы проводим акцию протеста, и мы доведем это дело до конца", — заявил с трибуны парламента телеведущий Вахо Саная.

Собравшиеся дали правительству время до 12 часов дня понедельника, чтобы объявить об отставке, но в понедельник стало понятно, что премьер не собирается удовлетворить требования протестующих.

Из-за ЛГБТ



Поводом для этих событий стал заявленный представителями ЛГБТ-сообщества марш в центре грузинской столицы. Всего лишь анонс акции вызвал резко негативную реакцию со стороны консервативных и ультраправых групп.

В ежегодном рейтинге группы ILGA-Europe, которая занимается защитой прав меньшинств, Грузия занимает 32 место из 49 (Россия в этом рейтинге — на четвертом месте с конца). ILGA-Europe отмечает, что в Грузии все еще довольно "рискованная ситуация с защитой прав ЛГБТ-сообщества".

Получив несколько угроз, организаторы ЛГБТ-шествия все равно рассчитывали, что смогут провести мероприятие, тем более что акция была согласована с полицией, а организаторов поддержала президент Саломе Зурабишвили, заявив, что митинг станет проявлением толерантности.

Но это высказывание президента явно прошло мимо самого авторитетного института в стране — Грузинской православной церкви, которая резко высказалась против акции.

В итоге утром 5 июля премьеру Гарибашвили пришлось фактически признать, что безопасность участников мероприятия обеспечить невозможно. Он предложил перенести марш в другое место.

После этого на улицах Тбилиси появились группы людей, которые громили подъезды, бросались камнями, а после этого взобрались на третий этаж здания, где находился офис "Тбилиси прайда", разгромив помещение.

К этому моменту митинг был уже отменен, а центр города находился под контролем агрессивно настроенных ультраправых активистов, которые в том числе атаковали журналистов, которые снимали происходящее на камеры.

Патриархия Грузии позже выступила с заявлением, в котором осудила беспорядки, но возложила ответственность не на агрессивных активистов, устроивших погромы, а на организаторов акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества.

В частности, в патриархии заявили: "Мы не исключаем и того, что среди находящихся на проспекте Руставели были люди, которые целенаправленно обращались к противозаконным действиям. Однако мы должны сказать и следующее: запланированный на 5 июля "прайд" был пропагандой нетрадиционного образа жизни и содержал признаки морального, психологического и идеологического насилия против нашего населения и следующего поколения, что само по себе неизбежно вызвало бы резкую реакцию".

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