Папа римский Франциск впервые после операции появился на публике

Папа римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которую ему провели неделю назад, появился перед верующими, сообщил Reuters.

Он вышел на балкон 11-го этажа римской больницы, где проходит лечение. В ходе своего десятиминутного выступления папа римский заявил о том, что бесплатное медицинское обслуживание должно быть доступно для всех, а также призвал положить конец «витку насилия» на Гаити, где был убит президент Жовенель Моиз.

84-летнего папу римского Франциска госпитализировали 4 июля. Ему провели плановую операцию на толстую кишку.

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