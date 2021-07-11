Эстония укрепляет границу из-за наплыва мигрантов в Литву

Таллин обеспокоен притоком нелегальных мигрантов через белорусско-литовскую границу. На границах Эстонии с Россией и Латвией строится новая пограничная инфраструктура.

Эстония ужесточает охрану границ на фоне резкого роста нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу. Усиливается контроль на границах с Россией и Латвией, а также в эстонских портах, сообщил в воскресенье, 11 июля, портал телерадиовещания ERR со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева.

"На юго-востоке, близ границы с Россией сейчас спокойно, но новости из Литвы, где поток беженцев по сравнению с прошлым годом вырос в 20 раз, вызывал озабоченность у тамошних жителей" - сказал Беличев. Он добавил, что в эстонском погранведомстве не верят в возможность повторения литовско-белорусского сценария, однако отметил, что если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов, и поэтому в департаменте полиции и погранохране Эстонии принимают меры.

"Мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только ограждения, но и всего мониторингового оборудования. Оно дает нам полное представление о том, что происходит на границе. К тому же сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - сообщил Беличев.

Режим ЧС в Литве из-за наплыва мигрантов

В Литве из-за наплыва через границу с Беларусью мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Литвы полагают, что власти Беларуси сознательно провоцируют миграционный кризис и обвиняют Минск в "гибридной атаке".

Правительство в Вильнюсе выделило почти 5 млн евро на возведение забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. Власти Литвы в спешном порядке открыли миграционный лагерь возле белорусской границы. Страна обратилась за помощью к ЕС, подчеркнув, что миграционный кризис касается не только ее, но и всей Европы, поскольку мигранты стремятся проникнуть не столько в Литву, сколько в Германию или Швецию.

Европейское погранагентство Frontex выделило дополнительную помощь Литве. На границу этой страны с Беларусью направлены пограничники, переводчики, пограничные патрули и вертолеты. "Граница Литвы - наша общая внешняя граница, и Frontex готов оказать помощь там, где это необходимо", - сказал директор европейского погранагентства Фабрис Леджери.

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