Страны G20 согласны ввести глобальный цифровой налог

Министры финансов стран "большой двадцатки" согласовали минимальную ставку налога для транснациональных компаний - 15 процентов. Когда закончились дебаты, в зале раздались аплодисменты, рассказал глава Минфина ФРГ.

Страны G20 договорились ввести минимальный налог в размере 15 процентов для глобально активных компаний. О том, что министры финансов стран "большой двадцатки" согласовали историческую налоговую реформу, говорится в декларации, принятой в субботу, 10 июля, по итогам встречи в Венеции.

Главы министерств финансов G20 призвали страны, отвергавшие до сих пор соответствующие планы, присоединиться к соглашению, которое должно создать "более стабильную и справедливую международную налоговую архитектуру".

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Федеральный министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) говорил об "историческом решении". "О том, насколько это великий момент, можно было судить и по тому, что в конце дебатов (...) раздались аплодисменты", - заявил он журналистам в Венеции.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, 130 стран, на долю которых приходится 90 процентов мировой экономики, договорились о том, что ставка минимального налога для крупных корпораций будет составлять "не менее 15 процентов". Речь идет о так называемом цифровом налоге - налоге на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики.

Еще месяцем ранее страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения об установлении такого налога, выразив намерение добиться его введения по всему миру, чтобы положить конец нечестной налоговой конкуренции между государствами.

Цель нововведения - положить конец ситуации, когда крупные IT-корпорации, такие как Apple, Google, Amazon или Facebook, платят налог только по месту своей регистрации, но не в тех странах, где они получают доход. Это вело к тому, что многие компании регистрировали свои штаб-квартиры в странах с более низкими налогами.

В некоторых странах существует сопротивление введению подобного налога. В частности, соглашение ОЭСР не подписали Ирландия и Венгрия. В Ирландии минимальная налоговая ставка составляет 12,5 процента, что привлекает в страну европейские филиалы американских технологических компаний, таких как Facebook, Google и Apple. Еще ниже номинальные ставки в Венгрии и Болгарии.

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