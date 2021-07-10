В России зафиксирован суточный пик смертей среди больных COVID-19

За сутки в России умерли 752 больных COVID-19, сообщил оперштаб. Вице-премьер Голикова увязала рост смертности в июне со всплеском заболеваемости из-за распространения "дельта"-варианта коронавируса.

За истекшие сутки в России скончались 752 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в субботу, 10 июля. Это значение стало максимальным с момента проникновения инфекции в страну. Больше всего смертей (108) зафиксировано в Москве.

Кроме того, за прошедшие 24 часа выявлено 25 082 новых заражения. Этот показатель не опускается ниже порога в 20 000 случаев с 24 июня. Таким образом, с начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в РФ обнаружен уже у 5 758 300 человек. А общее число летальных исходов достигло 142 253, следует из данных оперштаба.

Смертность в стране в июне выросла на 13,9 процента, сообщила днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Она увязала эту тревожную тенденцию со всплеском заболеваемости из-за распространения особо заразного "дельта"-варианта коронавируса.

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