В России снижается одобрение деятельности Алексея Навального

Согласно опросу "Левада-центра", большинство респондентов одобряет признание структур Навального "экстремистскими". Больше всего противников этого решения - среди людей в возрасте 18-39 лет.

В России снижается одобрение деятельности оппозиционера Алексея Навального: если в сентябре 2020 года ее одобряли 20% россиян, то в июне 2021 года - лишь 14%. В то же время число россиян, которые неодобрительно относятся к Навальному, за тот же период выросло с 50% до 62%, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", обнародованные в пятницу, 9 июля.

Как показал опрос, большинство россиян (32 процента) также поддерживают признание структур Навального "экстремистскими". При этом 27% не одобряют это решение, а 38% относятся к нему безразлично. Больше всего противников признания организаций Навального "экстремистскими" - среди респондентов 18-24 (33%) и 25-39 лет (32%), а больше всего сторонников - среди людей 55 лет и старше (45%).

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Алексея Навального "экстремистскими организациями", постановив, что решение о запрете их деятельности подлежит немедленному исполнению.

Указанным организациям запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции. До шести лет лишения свободы будет грозить рядовым сотрудникам организации, а также тем, кто совершает "умышленные действия, относящиеся к продолжению или возобновлению деятельности данной организации".

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