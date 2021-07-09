Коронавирус: ООН предлагает глобальный план вакцинации, Олимпиада в Токио пройдет без зрителей

ООН предупреждает, что до конца пандемии еще далеко, Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, привитым британцам рассказали, как им можно путешествовать, а в Англии на число заражений, судя по всему, повлиял футбол. Самое важное о коронавирусе в мире на сегодня.

Четверг принес печальные новости - количество скончавшихся в связи с заражением коронавирусом в мире с начала пандемии перевалило за 4 млн. Заразились с начала пандемии 185 млн, а привито на сегодня 3,3 млрд. жителей планеты.

ООН призывает создать глобальный план вакцинации



С инициативой ООН о плане всеобщей вакцинации выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Эта потеря непосредственно знакома многим из нас, многие чувствуют эту боль, - заявил Гутерриш. - Мы оплакиваем матерей и отцов, которые наставляли нас, сыновей и дочерей, которые нас вдохновляли, бабушек и дедушек, которые делились с нами мудростью, коллег и друзей, которые разнообразили нашу жизнь".

Гутерриш подчеркивает, что до конца пандемии еще далеко: половина жертв скончалась в текущем году, а вакцинация хоть и дает надежду, но продвигается слишком медленно. К тому же, чем шире распространяется вирус, тем быстрее появляются новые и более опасные его варианты.

"Чтобы покрыть недостаток вакцинируемых, мы должны инициировать величайший в истории проект в области общественного здравоохранения", - заявил Гутерриш. Генсек ООН призвал мировых лидеров разработать глобальный план вакцинации, чтобы увеличить производство вакцин как минимум вдвое и обеспечить их равномерное распространение через платформу COVAX.

Гутерриш пишет, что планирует созвать чрезвычайную рабочую группу из представителей стран-производителей вакцин, ВОЗ, альянса GAVI, которые борется за равное распределение препаратов, и представителей фармацевтических групп. Вместе они должны начать работу над планом вакцинации.

"Пока не все привиты, мы все в опасности", - резюмировал генсек ООН.

В Британии на 30% больше заразившихся мужчин. Виноват футбол?



Совместный просмотр футбола за пинтой пива может быть причиной повышенной заражаемости среди британских мужчин - к такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, изучившие динамику заражаемости среди британцев в период с 24 июня по 5 июля.

Они обнаружили, что с прошлого исследования, проходившего в конце мая и начале июня, заражаемость выросла в четыре раза, а к концу периода количество зараженных удвоилось за шесть дней. Сейчас заражен каждый 170-й британец, следует из работы.

Кроме того, исследование показало значительную разницу в количестве мужчин и женщин с положительным тестом на вирус.

"Мы заметили, что среди мужчин распространенность выше - около 0,7%, против 0,5% у женщин", - говорит директор исследовательской программы React профессор Пол Эллиотт. Эта на первый взгляд небольшая разница при учете других переменных значит, что в рамках исследования у женщин был на 30% меньше риск заболеть.

Профессор колледжа Стивен Райли объясняет это разницей в социальном поведении мужчин и женщин в эти недели.

"Влияние ЕВРО-2020 может быть гораздо шире Лондона, и мне кажется есть возможно того, что люди общаются больше, чем обычно", - говорит исследователь.

Полностью привитым британцам разрешат путешествовать без карантина



Британцам, привившимся обеими дозами вакцины, с 19 июля можно будет путешествовать в страны "желтого" (или "янтарного") списка и не проходить десятидневный карантин по возвращении, заявил сегодня в парламенте министр транспорта Грант Шаппс. В этот список помимо остальных стран входит Россия.

Сейчас всем возвращающимся из этих стран нужно пройти тест перед полетом, заполнить особый документ и самостоятельно организовать себе десятидневный карантин с двумя платными тестами на второй и восьмой день.

По новым правилам, с 19 июля карантин будет не обязателен, хотя тест перед вылетом и на второй день после прилета все равно будет необходим. Правительство при этом отменит свою рекомендацию не ездить в страны "янтарного" списка.

Олимпиада в Токио пройдет без зрителей



Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей, сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава. Впрочем, по ее словам, какое-то количество зрителей на арены за пределами Токио все же могут пустить.

"Мы хотели заполнить стадионы, чтобы сообщество поприветствовало спортсменов и чтобы мы увидели всю силу спорта. Но теперь из-за Covid-19 мы вынуждены провести игры в ограниченном формате. Очень многие предвкушали эти игры - и купившие билеты, и местные жители - и нам очень жаль, что мы можем провести игры только в ограниченном виде, но мы продолжим проводить соревнования так, чтобы это было безопасно", - сказала она.

В Токио на фоне нового скачка заражаемости снова введено чрезвычайное положение, заявил в четверг премьер-министр Ёсихидэ Суга. Он связал рост заражаемости с тем, что люди начали больше передвигаться, а также с распространением новых вариантов вируса.

В начале июня президент Олимпиады Токио-2020 Сэйко Хасимото выразила стопроцентную уверенность, что Игры состоятся, но предупредила, что следует быть готовыми к их проведению без зрителей в случае вспышки коронавируса.

Сегодня она добавила, что история Игр в условиях пандемии станет частью олимпийского наследия.

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