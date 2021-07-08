Сайт белорусского издания "Наша Нива" заблокирован

Решение об ограничении доступа к "Нашей Ниве" принят министерством информации Беларуси на основании уведомления Генпрокуратуры. По данным Tut.by, сотрудники редакции не выходят на связь, у некоторых дома - обыски.

Доступ к белорусскому интернет-ресурсу "Наша Нива" (nn.by) ограничен. Это следует в четверг, 8 июля, из заявления министерства информации Беларуси.

В ведомстве сообщают, что решение принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением "информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Между тем, как сообщил портал Tut.by в Telegram, сотрудники редакции "Нашей Нивы" не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски.

Правозащитники: Главред Мартинович может быть задержан

Как сообщили в правозащитном центре "Весна", сотрудники ГУБАЗИК (Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РБ) находятся в редакции. Правозащитники передают, что, по предварительным данным, главный редактор издания Егор Мартинович может быть задержан. "Весна" пишет, что его, предположительно, "вели люди в масках". Кроме того, по сведениям центра, обыск идет в доме редактора Андрея Скурко. "Связи с ним нет, у него проходит обыск, информация от родственников", - уточнил заместитель главного редактора Артем Гарбацевич. Он отметил, что пока неясно, в рамках какого уголовного дела ведутся следственные действия.

"Нам неизвестно, кто точно задержан и почему - тоже неизвестно. Мы пробуем разобраться, с кем нет связи. Точно ее нету с главным редактором Егором Мартиновичем", - добавил Гарбацевич.

Заблокирован "зеркальный" сайт "Еврорадио"

Кроме того, в Беларуси заблокирован "зеркальный" сайт "Еврорадио"- euroradio.pl. Читатели начали жаловаться на проблемы с доступом к нему еще 7 июля. Как передал центр "Весна", при посещении ресурса им выдавалось сообщение: "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь".

Шаг ожидаем, поскольку основной сайт, расположенный по адресу euroradio.fm, был заблокирован ранее.

Ранее, 26 марта, редакция издания "Наша Нива" заявила о взломе новостного Telegram-канала. Неизвестные удалили все новости за 25 марта и около 1300 из более чем 90 тысяч подписчиков.

Кроме того, были взломаны аккаунты трех сотрудников редакции, в том числе заместителя главного редактора Дмитрия Панковца. Такие попытки взлома происходили несколько ночей подряд, отметили в издании.

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