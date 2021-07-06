ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии

Эстонский консул Март Лятте задержан в Санкт-Петербурге при получении материалов закрытого характера "от некоего российского гражданина", заявил Центр общественных связей ФСБ России.

В сообщении говорится, что к дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

"Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ", - заявляет ФСБ.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают. Однако их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.

Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Лятте - один из четырех консулов Эстонии в Петербурге. Он часто принимал участие в публичных мероприятиях - от театральных до дискуссий о стратегии Балтийского моря.

В 2020 году он приезжал на заседание Верховного суда Карелии по делу Дмитриева. Дипломат тогда заявлял, что вся работа, которую делает общество "Мемориал" (признано в России иноагентом), карельское отделение которого возглавлял Дмитриев, важна, "чтобы раскрыть преступления коммунистического режима, и эту работу надо продолжать".

В апреле этого года в Петербурге был задержан консул генконсульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк. В ФСБ сообщили, что он "получал информацию закрытого характера" - искал базы данных на граждан РФ, интересовался жилищными прописками, регистрационными номерами, данными ФСБ и базой данных уголовных дел. Украина расценила задержание своего дипломата как враждебные действия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!