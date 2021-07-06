Лукашенко: мы никогда не будем никого держать

"Если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум. Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу", - заявил сегодня нелегитимный глава Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о противодействии санкционным мерам, передает Belta.

"Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси (речь о сокращении сроков рассмотрения прошений о предоставлении убежища). Кому это сигнал? Если вы заявляете на весь мир, что вы еще быстрее будете регистрировать тех, кто бежит через Беларусь, они и будут бежать. Вы еще больше открываете окно для этих мигрантов", - сказал А.Лукашенко.

"МИД и наше правительство упрекают в том, что мы отказываемся выполнять положения нашего договора о реадмиссии. Они хотят превратить Беларусь в отстойник: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря". Этого не будет после той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России. Люди бегут от войны и бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же и льготы ввел соответствующие для тех, кто туда прибывает", - заявил нелегитимный президент.

За минувшие сутки в Литве задержан 131 нелегальный мигрант из Беларуси, сообщает пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

По данным СОГГ, всего на данный момент задержаны 1363 нелегальных мигранта, это в 17 раз больше, чем за весь прошлый год.

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